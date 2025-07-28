《Running Man》首次公开忙内池睿恩新家，创下今年最高收视率！刘在锡高档家电礼物惨被拒～

首次公开主持人池睿恩新家的 SBS 综艺节目《Running Man》，刷新了今年最高收视率纪录，过程爆笑又新鲜。成员们带著乔迁礼物到访，主人是有资格可以拒绝收下的喔！

根据尼尔森韩国的全国收视率统计，27日播出的《Running Man》拿下 4.8% 的收视率，创下今年节目最高纪录。

当天节目以「Happy 睿恩 Day」为主题，呈现成员们造访池睿恩新家的故事。成员们在正式的乔迁派对前，决定为同时过生日的池睿恩自费购买礼物。不过，池睿恩表示「我不像金钟国那样全部都收」，并进行「礼物挑选制」，引发爆笑。



宋智孝准备了菜瓜布与锅具组，但被拒收；就连金钟国购买的浴室清洁用品刮水器，也被池睿恩以「前辈自己用吧」婉拒。被拒收的金钟国反而高兴地将刮水器收回（拿回去自己用），再次证明了他「节俭男」的形象。主张极简生活的池睿恩，甚至拒收了刘在锡送的泡面料理器（价值19万9千韩元）；



▼然而当 HAHA 拿出各种零食作为礼物时，她却毫不拒绝地收下，展现出「吃货」本色。



▼被收下＆被拒绝的礼物清单：（左边是收下的，右边是拒绝的）





此外，池睿恩特地为《Running Man》保留的新家也首次曝光。整洁又温馨的感性装潢，让所有成员赞不绝口地说「好漂亮」。不过，当大家注意到屋内各处出现的高价摆饰时，梁世灿忍不住念道：「你这样会存不到钱啦。」池睿恩则笑著回应：「因为我除了在家就不出门，所以才投资在家里啊。」引发大笑。而重视「感性」的她，室内几乎不开灯而接受自然光，在成员和制作组希望打开灯光时，还要求：「这是我的感性，请跟著我的感性来。」坚持不开灯的模样也让现场爆笑不断。



此外，节目末尾还公开了下集预告，演员金荷娜、南优贤与李浚荣将作为嘉宾出演的开场，进一步提升了观众对下集的期待感。



▼下集预告：8月3日下午6点10分播出。



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