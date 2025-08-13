朴赞郁遭WGA除名，否认违规：专注新片无暇上诉

韩国名导朴赞郁近日因涉嫌违反美国编剧工会（WGA）罢工规定，被该组织除名。对此，他透过制作公司「Moho Film」表达遗憾，并强调自己「没有违规」，只是因专注於新片《无可奈何》上映准备，选择不提出异议或上诉。

Moho Film表示，WGA称朴赞郁在2023年罢工期间违规，但实际上并非如此。据悉，朴赞郁当时正在为HBO剧集《同情者》（The Sympathizer）担任节目统筹（Showrunner），在罢工期间接到HBO要求调整后期剪辑的通知，他仅与制作团队进行了简单的创意会议，并未进行任何剧本创作工作。

Moho Film补充说，这一情况已充分向WGA解释，审查委员会（由工会内编剧组成）最初也仅建议发出「非公开警告」。然而，WGA理事会最终推翻了该建议，直接作出除名决定。至於为何没有提出上诉，Moho Film解释：「上诉及听证过程漫长且复杂，朴导当时选择专注於《无可奈何》的制作与宣传。此外，我们判断WGA的除名对朴导在好莱坞的实际合作影响不大。」



本月9日（美国当地时间），WGA发布声明宣布将朴赞郁及与他共同撰写《同情者》剧本的加拿大编剧唐・麦凯勒（Don McKellar）除名，理由是两人在2023年罢工期间违反了相关规定。美国编剧工会拥有约1.1万名成员，涵盖电影、电视、流媒体及广播领域的编剧。该工会於去年5月起发动历时148天的罢工，全面禁止成员从事商业剧本创作，以争取在全球串流市场扩张背景下的待遇改善。虽然WGA未公开朴赞郁具体的违规细节，但外媒普遍推测，原因可能是他在罢工期间参与了被视为「经济活动」的《同情者》剧本工作。

