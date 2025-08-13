车银优最新军中照，被选为中队长训练兵！同僚称：因为太帅了，只要跟他对到眼就会忍不住避开XD

正在服兵役的歌手兼演员车银优（男团ASTRO）近况曝光，已经完全是个军人了！也传出了许多军中同僚对他的看法。

今天最新消息（13日），陆军训练所透过官网公开了「训练兵写真」，其中包含车银优的身影。照片中，车银优身穿军服并头戴方形贝雷帽、以严正威武的姿态坐著直视前方。而他肩上佩戴著中队长训练兵的臂章，特别引人注目。



近日，网路社群上也出现了目击车银优的各种分享。A某表示：「我在担任炊事兵时看到他在洗碗，他很认真地做事。虽然是剃了平头，但因为太帅了，只要跟他对到眼就会忍不住避开。」

另有目击者透露：「因为在军中大家一直盯著（车银优）看，教官还说『不要看，他也是人』。」



车银优最真实的近况也透过 ASTRO 成员传达出来。近日，主演人气漫改剧《我的女友比我帅》的尹产贺向粉丝分享：「星期六在群组聊天室里，银优哥突然发来『MJ哥是怎么撑过去的？』、『救命啊』这样的讯息。」他笑著补充说：「体力很好的我们银优哥也……」并表示「不过看起来还是适应得不错。」





另一方面，车银优於上月28日入伍，进入忠南论山陆军训练所，接受基础军事训练后，将在陆军军乐队履行国防义务18个月。预计退伍日期为2027年1月27日。

