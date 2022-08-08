MSG Wannabe再現動人演唱♥ 成員們「求婚」Ending妖精讓給池錫辰，李相二打招呼「正著唸倒著唸都是李相二」

大家都很寵王鼻子哥啊！能看到8人再合體真是太好了QQ 話說，看《非常律師禹英禑》有想到李相二的舉手！

6日播出的《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）公開了WSG Wannabe演唱會下半部，「前輩團」MSG Wannabe現身高歌，圓了去年沒能公演的遺憾。

礙於疫情，MSG Wannabe去年告別演唱會採不公開方式，僅在錄影過後播出，而今年的WSG Wannabe真真切切的開了場能與觀眾面對面的演唱會。MSG Wannabe擔任嘉賓共演唱了4首歌，8人團體曲〈我愛你〉、頂峰同期〈認識我的人〉、M.O.M〈只看著你〉與〈想聽嗎〉。

8人之中最為激動的可能是一般池（濫調池；池錫辰）了，因為他「到處」表達想以MSG Wannabe開演唱會的願望，如今終於實現。〈我愛你〉Ending時，成員們一致的把Ending妖精讓給了他，紛紛下跪宛如「求婚」，場面令人覺得又搞笑又溫馨。一般池表示想試試看和觀眾互動「我說一般你說池」，鄭基石（Simon D）也馬上幫他喊。



成員們之間的互動還有一些有趣場面，如一般池和李東輝。過去都是李東輝吐槽一般池多，想不到這次讓一般池抓到機會。一般池看著李東輝的造型問：「你是開飛機過來的嗎？」李東輝還很機智的接哏：「看完《壯志凌雲：獨行俠》（捍衛戰士）後感觸良多。」



劉在錫讓李相二重現去年MBC演藝大賞MC姿態，李相二馬上介紹自己是「正著念倒著念都是李相二（이상이），黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑」，用了時下最流行的「禹英禑招呼法」啊！旁邊鄭基石也一起做了董格拉米招呼：「李 to the 相 to the 二。」



MSG Wannabe能再度合體表演讓觀眾備感動容，YouTube底下影片留言盡是表達興奮與幸福感：「很想念所有成員。」「非常感謝所有成員一起來，看了很開心。」「MSG Wannabe就是完美組合，2023年期待新曲ing harmonica。」也有觀眾表示自己看到姜昌謨（KCM）默默拭淚一同哽咽了。



在收看此集《玩什麼好呢》後，姜昌謨IG發了多張幕後照道：「#msgwannabe #完整體 2021年最感謝的就是，能和msg wannabe一起做這件事。#劉野好社長 #玩什麼好呢 非常感謝、愛你們♥ #msgwannabe #fivever♥」



從去年到今年，還是有觀眾敲碗著《玩什麼好呢》演唱會、希望能召集歷年推出的團體SSAK3、退貨遠征隊、MSG Wannabe……等等，不曉得未來能否實現呢？

▼上述MSG Wannabe登台部分片段



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