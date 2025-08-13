G-Dragon香港开唱却被逼看「胜利」灯牌？网问：他又做错了什么

男团BIGBANG成员G-Dragon（GD，权志龙）於本月8日至10日在香港亚洲国际博览馆举办世界巡演「WOOFERMENSCH」，睽违约8年再度於香港开唱，门票一开售便火速售罄，部份黄牛票甚至飙至VIP席约2100万韩元（约11.8万港币），引发关注。

然而在10日的演出中却出现一幕令现场气氛一度尴尬的插曲。 当GD演唱2009年8月发行的歌曲〈Butterfly〉时，一名观众趁著他转向自己所在区域时，从膝上取出LED灯牌并大力挥动。 灯牌上写著「把胜利带回来」，意指已退圈的BIGBANG前成员胜利。



GD看见后立刻移开视线，神情显得有些错愕，并迅速转身离开该方向。 由於香港演唱会场内禁止携带灯光型标语牌，这名观众的行为也引发其他粉丝不满，纷纷留言表示「真的丢脸」、「场馆明令禁止灯牌」、「有人知道那人是谁吗」，甚至有人开始试图曝光该观众的身分。



不过该观众本人似乎毫不在意，尽管个人社交帐号已被找到，他仍在网上表示：「那块灯牌是我的」、「灯熄的时候我特意举了很久想让GD看到」。

胜利自2019年爆发「Burning Sun夜店门」事件后，因涉嫌性交易仲介、违反性暴力犯罪处罚特例法（偷拍等）、赌博、违反外汇交易法、违反食品卫生法、业务侵占、违反特定经济犯罪加重处罚法、教唆特殊暴行等9项罪名被起诉，2022年被判处有期徒刑1年6个月，并於2023年2月刑满出狱。

