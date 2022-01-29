义气啊义气！池晟签入新经纪公司SURPASS娱乐，公司代表是长年合作的经纪人

祝福欧巴与新公司！看他与经纪人的合照，涌上了不少追剧回忆呢～!!耀娜啊～

池晟去年离开了合作11年的经纪公司Namoo Actors，近日已有消息和新经纪公司Sur Pass娱乐签约。

‎池晟去年8月离开Namoo Actors时，就有声音猜测他会出来自立门户，认为以他在演艺圈的地位是很有机会的‎，而他最后选择与合作多年的经纪人崔武赫携手，与经纪人新创的SURPASS娱乐签约。

粉丝们得知消息后，纷纷翻出池晟与经纪人过往的合照制图祝福，池晟也转发并向大家道谢：

「#SURPASSENT #써패스이엔티（经纪公司） 感谢各位发来的照片！！真心感谢你们。Thank you so much!! Sincerely!❤️」



「#surpassent Thank you for your love~」



从照片中可见池晟与经纪人崔武赫至少从2010年《金首露》就开始合作，池晟也曾在IG上晒经纪人的照片，对「亲爱的弟弟」表达感谢。



讲到《金首露》，正巧‎池晟新戏《Adamas》（暂名）将继《金首露》与徐智慧二搭‎，粉丝们可以期待预计在今年推出的《Adamas》。



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