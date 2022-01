义气啊义气！池晟签入新经纪公司SURPASS娱乐，公司代表是长年合作的经纪人

祝福欧巴与新公司!看他与经纪人的合照,涌上了不少追剧回忆呢~!!耀娜啊~

池晟去年离开了合作11年的经纪公司Namoo Actors,近日已有消息和新经纪公司Sur Pass娱乐签约。

‎池晟去年8月离开Namoo Actors时,就有声音猜测他会出来自立门户,认为以他在演艺圈的地位是很有机会的‎,而他最后选择与合作多年的经纪人崔武赫携手,与经纪人新创的SURPASS娱乐签约。

粉丝们得知消息后,纷纷翻出池晟与经纪人过往的合照制图祝福,池晟也转发并向大家道谢:

「#SURPASSENT #써패스이엔티(经纪公司) 感谢各位发来的照片!!真心感谢你们。Thank you so much!! Sincerely!❤️」



「#surpassent Thank you for your love~」



从照片中可见池晟与经纪人崔武赫至少从2010年《金首露》就开始合作,池晟也曾在IG上晒经纪人的照片,对「亲爱的弟弟」表达感谢。



讲到《金首露》,正巧‎池晟新戏《Adamas》(暂名)将继《金首露》与徐智慧二搭‎,粉丝们可以期待预计在今年推出的《Adamas》。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻