池晟這次將一人分飾雙胞胎！與徐智慧搭擋新劇《Adamas》，這也是他們時隔11年再次合作！

今日（9日），根據韓媒 스포티비뉴스 報導：「池晟、徐智慧、李秀敬將出演tvN新劇《Adamas》。」

《Adamas》（아다마스）講述因20年前被殺害的父親事件，為了揭開隱藏秘密的雙胞胎兄弟，與目擊者的女兒一起尋找消失的兇器，為了抓住真犯的追擊劇。



池晟飾演為了揭開父親事件的真相而孤軍奮戰的雙胞胎兒子「宇信」和「秀賢」，將一人分飾兩角。之前，池晟曾在《Kill Me Heal Me》飾演七種人格，每種人格的分別皆能清楚演繹，展現精湛演技而獲得好評，讓人更加期待他這次的角色。



徐智慧飾演財閥家長子的妻子「尹惠秀」。通過《愛的迫降》中「徐丹」受到矚目的徐智慧，去年在《一起吃晚餐嗎？》睽違多時登上女主角位置，與李善均搭擋的《Dr. Brain》在日前公開，和尹啟相搭擋的新劇《第六感之吻》也即將上線。（池晟和徐智慧曾在2010年合作過《金首露》，不知道大家是否有印象呢 XD）



李秀敬將飾演社會部記者「金瑞熙」，她今年也在《Law School》中飾演「姜率（B）」一角。



另外，《Adamas》將由《Kairos》朴勝宇導演執導，崔泰江（音，최태강）編劇執筆， 正在討論2022年tvN的編制。

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