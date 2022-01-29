真的很用心！为了表达感谢，李俊昊亲自向参与《衣袖》终映采访的80名记者送上签名、写下不同留言

李俊昊在月初以线上方式和记者们进行《衣袖红镶边》终映采访。

采访结束后，他亲自给参与采访的80名记者送上签名，除了「谢谢观看」形式性句子外，他也记得平时关系好的记者，根据提问记者的特点，留下不同的问候语。



当时在网路上引发热烈讨论，网友：「天生的才能加上努力，以后会越来越好」、「做得好的人是有理由的」、「这个真的不简单，太厉害了」、「光是写形式上的句子，80个人应该会很累」、「我这次入粉了」等等。



26日，娱乐记者李镇浩在 YouTube 频道公开一段「见过李俊昊的记者，亲自揭晓的人品」的影片。当中提到这件事，还打电话给参与该采访的李贤雅（音，이현아）记者，并询问其背景。



李记者表示：「李俊昊的电视剧本身就很有人气，电视剧播出期间有很多善意的新闻。现在这个局势，我们都是用视讯会议进行采访。尽管如此，还是有很多记者希望与李俊昊见面，李俊昊说他吓了一跳。」



接著，她说：「从李俊昊的立场来看，他很感谢记者们为自己抽出宝贵的时间，而且播出期间一直有善意的报导，对於收视率的提高也有所帮助。出於这种感激之情，准备了礼物，在印著自己脸上的签名纸上，写下记者们的名字、签名、参与采访记者们的特徵和令人印象深刻的部分，所以和宣传组一起准备了签名，在隔天用快递发给了大家。」



李记者还补充说道：「一般是我们提出要签名，演员、明星们才给签名的情况比较多，演员自己先提出签名的情况比较少见。」

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