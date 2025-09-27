池晟♥李宝英结婚12周年！像新婚一样甜蜜，和儿子、女儿一起拍全家福

池晟和李宝英在迎来结婚12周年，一样是好甜蜜啊♥

李宝英在 IG 写下：「已经12周年！」两人的合照外，另一张照片是他们抱著子女，全家还一起穿著白色 T- Shirt，营造出既干净又温暖的氛围。还有疑似从池晟那里收到的红玫瑰，如同红玫瑰的花语「热恋」一样，两人结婚多年，依然保持著炽热的感情，让人羡慕不已。



池晟、李宝英交往6年后在2013年结婚，婚后育有一女一男。夫妻俩偶尔会通过 IG 分享温馨的家庭日常，为了兼顾事业和家庭，他们约定好轮流拍戏，还会给对方送上应援咖啡车，展现关爱与支持！

李宝英今年通过《死亡天使玛莉》回归小萤幕，该剧讲述身为医生的主人公非法协助绝症患者实施安乐死，以及追踪这些非法行为的刑警并展开追逐战的故事。她在剧中饰演资深急救医学科医生「禹素贞」一角。



另外，池晟今年下半年也有新作品《法官李汉英》，该剧讲述曾作为大型律师事务所奴隶般生存、后意外回到十年前的腐败法官李汉英，通过全新选择惩治恶人、实现正义的回归奇幻剧。他将饰演忠南地方法院的单独法官「李汉英」，期待他再展现精湛的演技！



