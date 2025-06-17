池晟终於又有新剧了！！！确定出演 MBC《法官李汉英》，为观众们带来痛快的心灵净化体验～

继《恶魔法官》后，顶级演员池晟将以《法官李汉英》重返小萤幕，引发关注。

池晟确定出演 MBC 全新金土剧《法官李汉英》，预计於今年下半年回归观众视线。作为他的回归之作备受关注的《法官李汉英》，讲述了曾作为大型律师事务所奴隶般生存、后意外回到十年前的腐败法官李汉英，通过全新选择惩治恶人、实现正义的回归奇幻剧。



剧中，池晟将饰演主角李汉英一角。他所饰演的李汉英，是个为谋取私利滥用职权、经常接受请托审判的法官，在决心「该停下来了」的瞬间，意外回到十年前担任单独法官的时期，并为了展开新人生而努力奋斗，展开一连串精彩剧情。

池晟至今挑战过法庭悬疑、犯罪惊悚、古装、浪漫喜剧、爱情等多样类型戏剧，不断尝试多变演技。每部作品皆带来新鲜转变，与众多演员展现出绝佳默契。



去年，池晟凭藉最高收视率达 14.2% 的电视剧《联结》再次证明精湛演技。他在剧中挑战从毒品组王牌刑警到被迫染上毒瘾的角色，完美诠释了剧中人物复杂的情感线与处境。凭此，池晟在出演者话题性排行榜名列前茅，《联结》更蝉联 TV-OTT 话题性剧集榜首。



池晟将通过全新角色李汉英带来紧张又痛快的心灵净化体验，为观众献上精彩剧情。目前已开拍，预计今年下半年揭开神秘面纱。

照片提供＝Surpass ENT

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