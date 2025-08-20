「输了就当老婆！」脑洞网漫《输的人成为第一夫人》确定拍剧！粉丝狂喊这两对真夫妻上场

人气网漫《输的人成为第一夫人》即将搬上萤幕啦！

19日漫画与小说 IP 专门制作公司Jaedam Media宣布，已和知名影视制作公司 Cross Pictures 签下改编合约，准备把这部正在Naver Webtoon热连载的话题之作，拍成电视剧。

故事设定脑洞大开：一对理念南辕北辙的「国会议员夫妇」：保守派老公「郭贤宇」 vs. 进步派老婆「赵在玲」，本来就天天拌嘴，没想到因为一桩超大型贿赂丑闻，两人竟然双双参加总统大选？！从「枕边人」变成「竞争对手」，输的那一方不仅要承受落选的羞耻，还得自动升格（？ ）为对方的「第一夫人」！这对夫妻的政治与婚姻混战，想必会比选举辩论会还精彩。

这部剧集主打「政治 + 爱情」的奇妙组合，既有针锋相对的权力斗争，也有小俩口的斗嘴日常。简单一句「输的人成为第一夫人」就已经够吸睛了，难怪被认为是能打动全球观众的爆款潜力股。



制作方 Cross Pictures 可不是新手，他们之前就把《社内相亲》、《心灵的声音》等网漫改得又甜又好笑，收视与话题双赢。这次更是再度出手，准备把原作的魅力完美搬上萤幕，再配上全球流行的叙事风格，冲出韩国不是梦。

至於原作者阵容也是神仙组合：负责剧本的崔宥珍作家，擅长细腻描写感情与人物内心；而画师姜智英则凭《King's Maker》、《Oh， My God！》等作品展现独特画风和强烈表现力。这样的黄金搭档，让网漫在连载时就圈粉无数，如今再加上电视剧改编，话题度只会更上一层楼。

得知这一消息的漫迷和网友也纷纷为选角出谋划策：「不然让《现在拨打的电话》柳演锡、蔡秀彬再搭一次吧，很适合」、「人设很有趣，既要有政客的威严和圆滑，还要有CP感」、「女主要很有气场才行」、「真夫妻池晟李宝英最适合了」、「必须是玄彬孙艺真啊」、「申河均、李珉廷来演吧」、「池珍熙、金贤珠太符合人设了」、「如果是真夫妻来演的话会更有趣」等。



一句话总结：这不只是政治剧，更是夫妻间的「爱恨情仇 + 大选真人秀」。 到时候看到两人从「床头吵架」进化到「辩论台互喷」，想必会让观众边追剧边大喊：「输的人快点认命当第一夫人吧！」

