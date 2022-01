義氣啊義氣！池晟簽入新經紀公司SURPASS娛樂，公司代表是長年合作的經紀人

祝福歐巴與新公司!看他與經紀人的合照,湧上了不少追劇回憶呢~!!耀娜啊~

池晟去年離開了合作11年的經紀公司Namoo Actors,近日已有消息和新經紀公司Sur Pass娛樂簽約。

‎池晟去年8月離開Namoo Actors時,就有聲音猜測他會出來自立門戶,認為以他在演藝圈的地位是很有機會的‎,而他最後選擇與合作多年的經紀人崔武赫攜手,與經紀人新創的SURPASS娛樂簽約。

粉絲們得知消息後,紛紛翻出池晟與經紀人過往的合照製圖祝福,池晟也轉發並向大家道謝:

「#SURPASSENT #써패스이엔티(經紀公司) 感謝各位發來的照片!!真心感謝你們。Thank you so much!! Sincerely!❤️」



「#surpassent Thank you for your love~」



從照片中可見池晟與經紀人崔武赫至少從2010年《金首露》就開始合作,池晟也曾在IG上曬經紀人的照片,對「親愛的弟弟」表達感謝。



講到《金首露》,正巧‎池晟新戲《Adamas》(暫名)將繼《金首露》與徐智慧二搭‎,粉絲們可以期待預計在今年推出的《Adamas》。



