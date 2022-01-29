IU、柳俊烈、朴正民等出演漫改剧《金钱游戏》为奖金展开生存角逐！

这阵容太期待啦~！

NAVER网漫OTT系列《金钱游戏》於28日公开阵容，由IU、柳俊烈、朴正民、朴海俊、裴晟佑等出演。 该系列由《金钱游戏》和《π游戏》两部网漫作品为基础，改编成8集电视剧，计画通过OTT播出，具体平台未定。



网漫原作直指资本主义弊端和人类原始欲望，讲述在社会便利设施中断的空间中，在只要出现死亡者就会结束游戏的极限设定中，8名参与者在协作与反目之间来回，参与者们为了奖金展开激烈的头脑比拼和感情对立的故事，充满紧张感和现实感。



该剧由电影《观相》、《The King》韩在林导演执导，《甜蜜家园》、《那年，我们的夏天》、《柔美的细胞小将》等网漫影视化的制作公司Studio N与《The King》、《非常宣言》等作品的制作公司MAGNUM9联手打造。



IU继《德鲁纳酒店》后，久违回归演员身份。 去年主演《人间失格》的柳俊烈在《The King》之后和韩导演再次合作。 朴正民继《地狱公使》后继续挑战OTT剧作。 凭藉《夫妻的世界》知名度提升的朴海俊、著名配角裴晟佑的加入更令人期待他们的演技碰撞，该剧将於上半年开机。



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