具惠善公开「怒读恶评」超狂心法：我把这当社会现象！被骂「猪」后直接断食

出道满24年的韩国女星具惠善，日前录制MBN综艺节目《金柱夏的Day&Night》。

向来给人温柔纤细印象的她，竟自爆是「恶评搜集控」，而且看完不但不崩溃，反而拿来当作进步的动力，超狂心法让现场来宾惊呼连连！具惠善在节目中透露：「我其实每一则恶评都会看，从来没有漏掉过。」她接著说，自己把恶评当成一种「社会现象」来观察，而不是针对个人的攻击。她举例：「如果人家写说『你发音不太好』，那我就会把这句话当成动力，努力去练习改善。」一番话让主持人与来宾都忍不住赞叹她的高EQ。



不过她话锋一转，自爆24年演艺生涯中，第一次收到的恶评竟是「猪」这个字，当场笑翻全场。她淡定地说：「看到『猪啊』两个字之后，我二话不说，马上断食、不吃饭了。」直接进入减肥模式的惊人行动力，让大家又心疼又好笑。而当具惠善认真举例各种恶评时，一旁的文世润和曹哉慈（조째즈）突然尴尬到不行，最后竟然双双站起来作势要离席，引发全场爆笑，意外掀起一波「亏心事」猜测大乱斗。



除了分享面对恶评的独门心法，具惠善也公开最近成功攀登喜马拉雅山的近况。她说原本目标是海拔4300米，最后也顺利达标，但过程简直是「地狱级」：「说好是像散步一样走个十天，结果每天狂走16小时，而且一直往上爬！」她坦言当下真的气到不行。



从喜马拉雅回来之后，她不但没变瘦，体重反而暴增8公斤！具惠善笑著解释：「不吃真的走不下去，所以我觉得既然这么辛苦，当然要好好补偿自己，看到什么就吃什么。」她甚至加码爆料：「连马吃的饼干、方糖我都抢来吃！」超狂「山难求生」级食量让所有人听得目瞪口呆。

网友看完之后纷纷留言：「把恶评当动力的心态太强了」「被骂猪就断食，又好笑又心疼」、「第一次爬山就冲喜马拉雅，也太猛」、「回来还胖8公斤，这个反转我没料到」、「具惠善讲话真的很有梗」等。

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