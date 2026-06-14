具惠善又有新发明！继万元发卷后再出招，「设计专利收纳袋」火速到手

演员具惠善真的太狂了！继上次自己开发「万元发卷」引发话题之后，最近又推出全新设计的收纳袋，而且连专利都到手了。

日前具惠善在社群平台上开心发文：「设计登记完成，新款收纳袋正式上市！」同时po出好几张照片。 只见照片里除了有专利局核发的设计登记证书，还有她本人亲自设计的收纳袋本袋。 根据证书上的资料，具惠善今年3月提出收纳袋设计申请，4月就火速完成登记，创作人栏位清清楚楚写著「具惠善」三个字。



其实大家对她搞发明应该不陌生。 最近她才刚推出一款随身携带用的发卷，号称改善了携带方便性、环保跟功能性，而且还是有专利的产品。 不过当初一颗要价1.3万韩元（约新台币280元），两颗组卖2.5万韩元，被不少网友嫌太贵。 但具惠善当时霸气回应：「有人说太贵，但这加工方式跟传统发卷完全不一样。」对自家产品超有信心。 结果今年4月，她还真的证明自己不是喊假的——该款发卷销量突破1万组，话题性跟买气都超高。



从演员跨足发明家，又接连拿下发卷跟收纳袋的设计专利，只能说离婚后的具惠善，真的是越活越精彩！

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