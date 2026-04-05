安宰贤为新剧「床戏」增肌！从 60kg 增重至 77kg，朱宇宰笑亏：以前风吹就会倒

演员 安宰贤 近日参与 KBS2 综艺节目《屋塔房的问题儿童们》录制，透露了自己从「演艺圈最弱体」成功变身「肌肉男」的真实理由。

体重一度低到60kg 出现手抖症状

安宰贤与 K.Will 一同做客这期节目。 在 3 日释出的预告片中，另一位「纸片人代表」朱宇宰开玩笑说：「原本我是演艺圈的最弱体，现在角色被他抢走了。」安宰贤随后坦言：「活动旺季时体重一度只有 60 公斤，因为吃得太少，甚至出现了手抖的症状。」朱宇宰更补枪：「他弱到超乎想像，风轻轻一吹就在那里摇晃。」引发全场爆笑。



为「床戏」变身 77kg 肌肉男

安宰贤随后语出惊人地表示，现在已经不再虚弱，更透露了增肌变身的真正原因：「我接到了有床戏的电视剧邀约。」为了符合剧中需要有肌肉线条的体格，他开始疯狂健身与饮食调整，目前体重已稳定在 77 公斤。 听闻此言，健身达人金钟国也感叹道：「这体重挺扎实的。」



演艺近况：从模特儿到「最强综艺咖」

安宰贤自 2009 年模特儿出道后，凭藉《来自星星的你》、《爱上变身情人》等剧大红，在《新西游记》等综艺节目中也表现活跃。 在经历与具惠善的离婚风波后，他於 2025 年透过《我独自生活》公开了真实的单身生活，坦率与亲民的形象再次掳获大众的心。



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