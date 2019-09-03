《PRODUCE 101 Japan》主题曲公开...让不少网友表示：「太韩系了，完全是韩式造型和舞风！」

日前，有网友在坡州英语村发现，墙壁上张贴了写有「PRODUCE 101 Japan」的海报。对此，Mnet相关人士强调是因为日方节目组提出要求才给予协助支援：「只有一部分在韩国拍摄，之后的录影都将在日本进行。」
而《PRODUCE 101》是由韩国CJ ENM和日本企划公司吉本兴业共同制作，挑选居住在日本的101名16～30岁练习生，最终胜出的11人将在2020年组团出道，活动范围包括日本及海外各国，由日本知名搞笑双人组NINETY-NINE（冈村隆史、矢部浩之）担任国民制作人代表。
今日，公开了主题曲《ツカメ～It's Coming～》，也在网路上引发不少讨论，不少网友更表示：「太韩系了，只有国民制作人代表有日本的感觉」、「歌还蛮好听的」、「保有日本的风格好像会更有意思」、「完全是韩式造型和舞风」等等。而主题曲的C位是「川尻 莲」。
另外，在网站上也公开了所有练习生的资料，当中还有4位是韩国人，不知道大家看完有没有pick谁呢？而《PRODUCE 101 Japan》将在25日首播，有兴趣的朋友到时候可以看一下哦！
（图：PRODUCE 101 JAPAN）
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