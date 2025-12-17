被质疑Live实力后首表心声！GD演唱会吐露压力：品质与数量难两全

男团BIGBANG成员G-DRAGON（GD，权志龙），终於正面回应近来引发热议的「现场演唱实力（LIVE）争议」。 他在日前的演唱会上，首度向粉丝吐露真实心声，语气诚恳，也让现场不少人动容。

14日，GD在首尔高尺天空巨蛋举办第三次世界巡演安可场，这场演出同时也是「G-DRAGON 2025 世界巡演『Übermensch』—首尔」的最终场，为从3月高阳起跑、横跨全球16座城市、共36场的巡演画下句点。

站上舞台的GD回顾这一年时直言：「回归也满一年了，我可以很骄傲地说，这一年真的过得非常拚。」不过话锋一转，他也坦白内心的挣扎，「想做好的事情太多了，但如果要做到这么拼，要同时顾到品质跟数量，真的不容易。」谈到近期状态，他更语带无奈地说：「不小心想两边都抓，结果发现怎么样都行不通，只好把头发剪了。」这番话被外界解读为，间接回应他近来在「SBS歌谣大战」、3月高阳演唱会，以及上个月香港启德体育场举行的「2025 MAMA Awards」后，接连被点名的现场演唱争议。GD也坦承正因为想要「做到更好」，才开始重新思考方向，「如果要这样拼下去，就会开始思考，接下来该往哪个方向走。」



当天演唱会上，太阳也惊喜登台力挺。 太阳笑说：「这是我第一次看到GD在出道20年后，问我这种问题。」原来GD甚至私下询问他「平常怎么开嗓、保养嗓子」，对此GD解释，自己正是在找答案的过程中，才会向身边的人请教。



演出尾声，GD向一路陪伴的粉丝深深致谢：「所有的一切，都是和你们一起完成的，真的辛苦了。」他也承诺，会回馈大家满满的爱，「既然收到了这么多支持，我一定会努力做到最后，带来特别、独一无二的舞台。」

一句句真心话，没有华丽包装，却道尽了天王级艺人背后的压力与思考。 对粉丝来说，或许正是这样真实又不完美的GD，才最让人放不下。

