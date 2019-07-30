「侮辱宋慧乔！」乱P图众明星男友玩沙子照：9家韩国媒体被警告！

双宋离婚后，韩网就出现各种谣言，宋慧乔更是成为了众矢之的。 最近韩国新闻伦理委员会对9家媒体提出警告，原因是他们未经核实就报导了姜龙锡（音）含「侮辱宋慧乔」内容的youtube录像。
姜龙锡是韩国知名律师，也是YouTube网红博主，他曾在自己的YouTube频道上公开过一则关於宋慧乔的录像，称「宋慧乔交往过的男人大家都知道。 」接著，前MBC工会委员长金世（音）帮腔说：「她和一起演电视剧的男人都交往过了」。 姜龙锡还公开了曾经和宋慧乔公开恋爱或者卷入恋爱传闻的演员们聚集在一起的合成照片。 该照片包含了了宋仲基、玄彬、Rain、李昌勋、李秉宪的样子。 另一位记者金永浩表示：「这里还缺一个，就是姜栋元，我在香港酒店的泳池亲眼看见过他们。 」而姜龙锡还补充道：「感觉照片里还缺了金民钟和赵寅成。 」
对此，韩国新闻伦理委员会方面表示「即使他们是大众关心的艺人，也没有必要丑化私生活，侮辱了当事人。不仅如此，姜龙锡在录像中还上传了玩沙子时宋仲基旗帜倒下的照片，将宋仲基描述成战败的当事人，这可以看作是暗示‘宋仲基完蛋了’的非常低俗的表现，如此明显侵犯人权的内容，某些媒体依然上传了相关照片。 」
「图：YouTube」
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