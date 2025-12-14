GD巡演尾场惊喜预告：BIGBANG明年4月「从美国开始热身」！出道 20 周年迎来「成人礼」

歌手G-DRAGON（权志龙）於14日下午在首尔高尺天空巨蛋举行了「G-DRAGON 2025 世界巡回演唱会：Übermensch 首尔安可场」，为他今年从 3 月开始，横跨全球 12 国、16 个城市的「Übermensch」巡演画下了圆满句点。

队友惊喜合体：太阳大声现身

在安可场的开场舞台中，BIGBANG成员太阳和大声惊喜现身，三人共同演唱了《Home Sweet Home》《WE LIKE 2 PARTY》等歌曲，让现场粉丝又惊又喜。



20周年计划曝光：美国热身、成年礼概念

G-DRAGON随后在演出中透露了 BIGBANG 明年的团体活动计划。 他表示：「明年BIGBANG将迎来 20 周年，就像终於有了身份证一样！20岁时将举行成年礼。」他打趣说：「因为是成年礼，（观看演唱会）可能要超过19岁才能入场哦。」

接著，他惊喜预告了具体日程：「BIGBANG将从明年4月开始热身。 我们将在美国活动，如果各位有空闲或是计划旅行，去美国如何呢？」这番话立刻点燃了粉丝的热情。



回顾精彩一年：获得玉冠文化勋章

G-DRAGON 总结了自己回归一年来的努力，自豪地说：「我可以非常理直气壮地说，我努力地度过了这一年。」他回顾了这一年多来的足迹，包括站上MAMA舞台、制作综艺节目、参加音乐节，以及登上「2025 APEC 峰会」舞台，并光荣获得了玉冠文化勋章。 他感性表示：「这都是我们一起度过的时光，你们真的辛苦了。」



安可场的用心：设置专门摄影机

为了BIGBANG的成功回归，G-DRAGON将全部热情投入到准备了8个月的安可场。 虽然表达了对安可场的不舍，他仍鼓励观众：「要感到不舍，才会有更大的惊喜到来不是吗？ 所以今天特别设置了好的摄影机。不只是为了我，也是为了漂亮地捕捉各位。 如果感到摄影机在拍你，请摆出各种姿势、展现自己的魅力吧，以后在电影院里就可以自豪地说『那是我！』」他请粉丝们放松享受演出，并保证这将会是独一无二、令人难忘的尾场。



