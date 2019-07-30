BIGHIT收购Source music！BTS防弹少年团会和GFRIEND合作吗？

人气席卷全世界的防弹少年团所属经纪公司BIGHIT宣布收购女团GFRIEND所属经纪公司Source music，将其纳入BIGHIT的子公司。
BIGHIT於7月29日宣布了官方声明，称将保留Source Music的管理层，保持其品牌的特色和独立性。 Source Music於2009年创立，以甜美风格著称的女团GFRIEND就是该公司的代表艺人。
而刚刚结束的《Produce X 101》中，练习生金玄彬也隶属Source Music，当时在「团队X对决」中金玄彬所属的一队以防弹少年团《No More Dream》夺得了597票，他也因为出色的表现力成为了队内第一。
BIGHIT社长方时赫称，两公司在养成和管理艺人方面的哲学相似能够汇合力量，这次的收购会非常成功。 Source Music代表称很开心公司能与BIGHIT合流，相信这对於所属艺人，练习生和工作人员们所有人会在各个方面上会有一个质的飞跃。
消息一出立刻引发了所有歌迷的关注，大家纷纷猜测不久之后是否会看到防弹少年团和GFRIEND合作呢？
「图：NAVER」
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