SJ艺声上《Idol Radio》宣传新专辑！并表示：「下次应该是团体一起出演 但怕会『精神出走』」

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DJ郑镒勋（BTOB成员）的OS恐怕是：「上次D&E前辈来，已经领教到了…」（大笑）



Super Junior成员艺声於近期带著全新SOLO专辑《Pink Magic》回归韩国歌坛，并出演可视广播《Idol Radio》。DJ提到，前面有神童、厉旭，以及D&E出演过节目，艺声接著表示：「可以来的都来了」、「我是最后一位了」，让DJ爆笑。

DJ又问：「或许，若本人不是最后一位，下次要推荐哪位成员来呢？」艺声先苦恼了一下，才回答：「下次的话…应该是团体了。」DJ张开双手表示：「啊～团体，欢迎！」听到艺声的话，让外面的粉丝们兴奋尖叫。艺声补充：「但团体来的话，应该会『精神出走』吧…」嗯…小编只能说欧吧你「很有自知之明」！（唉）



SUJU自称是「橱窗组合」（成员们看起来都很好，其实都是「商业关系」），提到东海和圭贤这次特别出演主打曲MV，艺声表示：「我甚至是当天才知道他们会来，我们本来就不是那种平凡的组合。」



随著圭贤退伍、SUJU成员「全员军毕」，官方宣布今年（2019年）下半年，组合会带著全新专辑回归歌坛。成员们也不时透露，最近确实在准备新作品、新巡演，现在与粉丝们迎来「时常见面的时间」。光想想就好激动啊！非常期待SUJU回归～

（图片来源：SJ官方SNS、《Idol Radio》）

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