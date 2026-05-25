点开影片狂问「BoA在哪」⋯本尊就在眼前！网友吓坏：不说名字绝对认不出

韩流天后BoA最近公开全新造型，惊呆一大票网友！

日前，BoA於个人SNS上传一段短片，写下：「延镇（音译）啊.. 我超开心，嘿嘿」，只见她顶著一头金色短发加上波浪卷，整个人风格大转变，跟过去清新甜美的形象差很大。影片中，BoA疑似在拍摄现场跟工作人员玩闹热舞，还边笑边说：「我看到oo就会想闹他啦~」整个人看起来心情超好。 不过最让人眼睛一亮的，还是她这次的「变发」——大胆染成金发，搭配俏丽短卷发，再加上浓浓的妆感，瞬间变身日系辣妹风，连眼神都跟以前不一样了。



虽然她看起来心情超好、玩得很嗨，但粉丝们看完却全傻眼——因为实在太不像BoA了！网友留言几乎一面倒在讨论「认不出来」：「这谁??? 我看了三遍名字才确定是BoA」、「不是耶，完全变一个人，连眼神都不一样了」、「点开影片想说BoA在哪，结果就是本人???」「妈妈问我为什么对著手机一直『蛤』」、「说实话，不讲名字我真的认不出来」、「BoA啊，你把自己弄到亲妈都认不得了吧」等。 不过也有粉丝力挺「新鲜感不错」、「姐姐做自己就好」。



BoA去年12月与老东家SM娱乐结束合约后，今年3月自己成立了个人经纪公司「BApal Entertainment」，正式单飞当老板。 她将於30日发行最新数位单曲《Ain't No Hard Feelings》，这次的造型大翻新，也被解读是为回归乐坛提前铺梗，话题性直接拉满！

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