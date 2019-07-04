【近 20 年唱片累积销量冠军】BTS防弹少年团夺冠 前十名唯一个人歌手是 IU！
KPOP 2019年7月4日 星期四09:11 施乃琪
韩国的购物网站阿拉丁适逢廿周年，最近他们公开这 20 年来的唱片累积销量排行榜，一起来看看前十名得主有谁吧！
阿拉丁将於 7 日提供服务满廿周年，最近网站统计了各类别商品在这 20 年来的销量纪录，其中唱片类的冠军得主正是防弹少年团！
而第二、三名分别由 EXO 和 Wanna One 夺下，前者出道六年来人气始终居高不下，尽管成员近年来大多专注於个人活动，每次合体依然能在全球发威；而 Wanna One 虽然是期间限定的团体，光凭短短不到两年活动的唱片销量，就跃上了第三名位置。
除了防弹少年团、EXO 和 Wanna One 外，SEVENTEEN、IZ*ONE、TWICE、SHInee、NU’EST、少女时代和 IU 也依序获得第四～十名。上述这些歌手的众多作品中，你有收藏几组的唱片呢？
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、SM Entertainment、Swing Entertainment、Aladin）
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留言/评论
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Wuli SHINee呀！！！
真的很努力走出旁人難以駕馭的風格，
每每帶來耳目一新的作品的SHINee呀！！！
3小时前
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唯一二代男團SHINee 💕💎
一直做出不同風格的音樂 真的很棒💕
2小时前
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