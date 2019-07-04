请夏谈 I.O.I 合体计画 「毫无负担，大家都正在努力练习！」
KPOP 2019年7月4日 星期四08:45 施乃琪
I.O.I 合体计画益发明朗化之际，不少人都好奇当红的请夏立场如何，而她的回答也总是非常温暖！
请夏昨天（3 日）登上 MBC FM4U 广播节目《两点约会，我是池锡辰》时，有听众问道：「听说 I.O.I 要合体了，很好奇请夏会不会觉得有负担？」
请夏听见这个问题后表示：「首先，很抱歉没办法正式地跟大家透露这个消息。在我自己出道后成为粉丝的人对这个消息感到惊慌，也有很多人问我会不会有压力。」她强调道：「但是我完全不觉得有压力。」
「我的心情反而很自在，因为大家都是曾经一起进行团体活动的朋友，所以觉得很开心。」请夏说道：「最近我们都正在努力地练习，希望大家多多期待！」听见请夏回答的许多网友纷纷表示「如果是我的话一定会想把握时间多发自己的作品，请夏真了不起」、「无论是 solo 或 I.O.I 的请夏都很期待！」
最近请夏才刚发行全新迷你专辑〈Flourishing〉，并全力宣传备受好评的主打歌 “Snapping” 展开活动；而 I.O.I 则预定於今年 10 月以 Somi 和俞琏静除外的 9 人组合重出江湖。
（照片与影片来源：MNH Entertainment）
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