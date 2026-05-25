IU、边佑锡亲自选出韩剧《21世纪大君夫人》最爱的台词&场面曝光！关键字：爱与守护

热门韩剧《21世纪大君夫人》的主演 IU 与 边佑锡 亲自选出角色的经典场面与台词，让大结局的余韵更加浓厚。（Disney+可看全部集数）

《21世纪大君夫人》由成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）逐渐加深的浪漫感情线，在海内外展现了「K-Drama」的强大魅力。尤其两人的心意终於彼此相通，让观众投入感达到最高点之际，两位演员亲自挑选的名场面也随之公开。



首先，IU 所饰演的成熙周展现强烈「成式魅力」，她选出了第5集中成熙周的台词：「这才是保护人的方法。主动出击，也要反击。」



作为自己最喜欢的台词，当时理安大君决定要悔婚，成熙周举起弓箭的画面。IU 表示：「这是能看见熙周坚强胜负欲的一幕。」还幽默地补充：「如果我是理安大君，那一瞬间应该也会爱上熙周吧。」



剧中，成熙周虽然有平民与庶出的身分限制，却依旧展现积极进取的行动力。即使与理安大君推动两人婚姻时遭遇反对，她仍最终成功达成自己的目标。这样大胆直率的模样，也点燃了理安大君的心，让两人不只是单纯的合作关系，更令人期待成为真正人生伴侣的未来。



以理安大君一角掳获全球粉丝芳心的边佑锡，则选择了第10集中独自落泪的场面。边佑锡表示：「即使在痛苦的时刻，也无法轻易向任何人倾诉，只能独自承受一切的模样，我觉得那是最符合『理安大君』这个角色的一面。」



当两人的婚姻契约书外流后，包括大妃尹苡廊（孔升妍 饰）在内的宗亲府纷纷对两人展开批判，最终成熙周为了理安大君提出离婚要求。无法守护心爱之人的无力感，加上身为王族不得不压抑情感的沉重责任，理安大君那无声的呐喊，也令观众们倍感心疼。



在背负命运重量、努力跨越极限的两人爱情故事，最终能够赢来幸福圆满的结局，也让许多人感受到了人物的复杂与重量。大家最喜欢的台词和名场面又是哪一幕呢？



PS：M编我最喜欢的场面是第3集，宫围墙的KISS场面！墙头初吻拍得实在太唯美啦～～～，两人的眼神也超棒。（糟糕我的答案是不是太肤浅了XD）





＊延伸报导：IU×边佑锡甜到爆！韩剧《21世纪大君夫人》墙头初吻名场面，收视瞬间飙破12.7%夺冠

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