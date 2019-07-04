SJ藝聲上《Idol Radio》宣傳新專輯！並表示：「下次應該是團體一起出演 但怕會『精神出走』」
綜藝 2019年7月4日 星期四09:01 JiaJia
DJ鄭鎰勳（BTOB成員）的OS恐怕是：「上次D&E前輩來，已經領教到了…」（大笑）
Super Junior成員藝聲於近期帶著全新SOLO專輯《Pink Magic》回歸韓國歌壇，並出演可視廣播《Idol Radio》。DJ提到，前面有神童、厲旭，以及D&E出演過節目，藝聲接著表示：「可以來的都來了」、「我是最後一位了」，讓DJ爆笑。
DJ又問：「或許，若本人不是最後一位，下次要推薦哪位成員來呢？」藝聲先苦惱了一下，才回答：「下次的話…應該是團體了。」DJ張開雙手表示：「啊～團體，歡迎！」聽到藝聲的話，讓外面的粉絲們興奮尖叫。藝聲補充：「但團體來的話，應該會『精神出走』吧…」嗯…小編只能說歐吧你「很有自知之明」！（欸）
SUJU自稱是「櫥窗組合」（成員們看起來都很好，其實都是「商業關係」），提到東海和圭賢這次特別出演主打曲MV，藝聲表示：「我甚至是當天才知道他們會來，我們本來就不是那種平凡的組合。」
隨著圭賢退伍、SUJU成員「全員軍畢」，官方宣布今年（2019年）下半年，組合會帶著全新專輯回歸歌壇。成員們也不時透露，最近確實在準備新作品、新巡演，現在與粉絲們迎來「時常見面的時間」。光想想就好激動啊！非常期待SUJU回歸～
（圖片來源：SJ官方SNS、《Idol Radio》）
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