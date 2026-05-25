李浚荣一人分饰两角！《新进社员姜会长》灵魂交换超带感！亲自预告：意想不到的状况才是最大看点

偶像出身的新生代演员李浚荣，在新剧中挑战一人分饰两角，同时诠释足球天才与被企业会长「附身」后的双重人格，他坦言：「能在同一个作品里同时展现两种灵魂，对我来说是非常有魅力的挑战。」

JTBC全新周末剧《新进社员姜会长》将於30日晚间10点40分（韩国本地时间）首播。 剧情描述被誉为「事业之神」的大型集团会长姜龙浩，因一场意外被迫展开不想面对的第二次人生。 李浚荣在剧中饰演足球界的明日之星黄俊贤，某天偶然发生意外后，被姜龙浩（孙贤周 饰）的灵魂附身，从此人生大转弯。



为了完美呈现「被会长附身的足球少年」，李浚荣下足苦功。 他说：「我希望观众能清楚感受到，足球选手黄俊贤，和被姜龙浩灵魂附身后的黄俊贤，是完全不同的两个人。」为此，他仔细观察前辈孙贤周的说话语气与肢体动作，努力让两人的「同步率」达到最高。李浚荣透露：「我真的很认真看孙贤周前辈出演过的作品影像，看了超级多遍。」他笑说，希望透过细节的模仿与内化，让观众自然而然接受「会长灵魂住进年轻身体」的设定。



李浚荣还点出了《新进社员姜会长》看点，就是丰富多变的情感线，表示：「这部戏从沉重的故事，到手心冒汗的紧张感，各种情绪浪潮都会一波波袭来。我觉得最大的看点，应该就是附身在黄俊贤身上的姜会长，进到最盛集团之后所遭遇的各种意想不到的情况吧。希望大家在我们打造的这波精彩浪潮袭来时，能像冲浪一样，一起尽情享受。」

《新入社员姜会长》将於5月30日首播，届时就能看到李浚荣一人切换两种身分的精彩演技。香港观众们可通过Viu同步追更，每逢星期六、日晚11点10分上线。



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