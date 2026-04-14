李陈镐脑出血倒地险死！ 「Super Junior前成员强仁」一通电话救命

笑星兼歌手李陈镐因脑出血昏倒、正在加护病房治疗中，而第一时间拨打119报警，在「黄金时间」内拯救他性命的人竟然就是强仁。李陈镐

据韩媒透露，4月1日强仁打电话给李陈镐时，李陈镐已经逐渐失去意识。 他勉强接起电话后，向强仁说了自己的状况，强仁一听觉得情况危急，马上打电话叫救护车。 119救护人员火速赶到，将李陈镐紧急送往首尔某家医院。

演艺圈知情人士表示：「李陈镐从自家院子出来的时候不小心摔倒，伤得不轻。 多亏强仁那通电话，李陈镐才能在黄金时间内被送到医院，目前正全力接受治疗。」另一位身边的人则透露：「不是轻微脑出血，状况真的不太好，恐怕得长期治疗。 公司也很关心他的健康，经常去探病。」



不过，李陈镐虽然正在住院，情况却有点棘手。 因为他从2023年开始，就欠了约280万韩元的健康保险费，可能跟他之前非法赌博欠下大笔债务、加上活动中断没收入有关。 健保费一欠，健保给付就被暂停，现在加护病房的治疗费用全靠家人自己想办法，负担相当沉重。

而强仁呢？ 他最近也悄悄预告复出。 就在6日，强仁的YouTube频道上传了一支影片，是他即将推出新歌《LOVE IS PAIN》，还自己访问自己。 他在影片中说：「真的好久不见，很感谢今年从菲律宾开始，陆续办了几场粉丝见面会巡回。虽然新歌还没完全完成，但已经有机会在现场先唱给粉丝听。 多亏大家的应援，我才有勇气正式发表。其实内心挣扎了很久，但想到那些等了我好久好久粉丝，最后还是决定以数位单曲形式发行。能再次唱歌、能发片，都是因为有你们，真的很感谢。 以后我会努力让大家看到更好的自己。」



强仁2005年以Super Junior成员身份出道，后来接连爆出酒驾肇事逃逸、未参加预备军训练、对女性施暴等争议，2019年退出团体。 沉寂一阵子后，2023年开设YouTube频道，慢慢和粉丝重新互动。

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