A某律师：「YG会定期检查艺人，如发现吸毒就送去日本排毒」
明星 2019年6月14日 星期五10:42 Sani
昨日KBS报导，被指帮B.I购毒的A某通过国民权益委员会的公益律师方正贤，透露了与梁铉锡见面的始末。
据方律师透露，举报者A某於2016年4月与B.I一起吸大麻，在两人的对话记录中也有「和你一起吸过」的语句 ；B.I要求购买毒品LSD后，举报者亲自到iKON宿舍前交给了他，B.I在宿舍前的ATM提款支付举报者现金。
举报者被逮捕后释放期间，收到YG职员的电话，表示接受调查时说了B.I的事之后，该职员次日开车带举报者来到YG社屋7楼梁铉锡所在的地方，梁铉锡首先夺走举报者的手机，表示要双方不录音才开始谈话， 之后对举报者说：「要对你造成不利很容易。 但是我们公司的艺人即使现在做毒检也不会检出什么。 因为我们定期做毒检，如果检出毒品成分就送去日本排掉，所以不会被检出。 」
事实上，YG之前就曾表示对旗下艺人事实严格的药物管理，每隔2个月会进行一次毒检。
梁铉锡还给举报者「谢礼」和律师，对其施压、要求其翻供：「我不喜欢我们的艺人因为那种问题去员警署。 所以我会给你足够的谢礼，给你安排律师，你去警署推翻所有供词吧。 」
举报者表示，梁铉锡给安排的律师似乎不是为其辩护，而是站在YG立场上、代替梁铉锡发言。 该律师把每一句陈述都写在便签上、让举报者照著说，一直在旁边指导。
（图源：SBS，KBS）
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