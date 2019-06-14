【B.I事件】韩瑞希SNS透露：「2天后将回到韩国 重点应该是梁铉锡、警方 而不是我」
明星 2019年6月14日 星期五11:02 JiaJia
韩瑞希（即A某）当时以匿名身份举报B.I涉毒，昨日（13日）却有媒体将其曝光，引发热议。而韩瑞希今早通过个人SNS透露，身分被曝光了的确有点害怕，但大家的焦点应该放在梁铉锡、警方，而不是她本人。
韩瑞希称，自己目前还在国外，2天后回到韩国。她更坦言：「没想到自己的名字这么快就被爆出来，确实有点慌张、害怕」、「我想说的是，一直以来我都在混日子、做事随心所欲，让大家感到不快。对此，我承认并反省。可是，真心希望大家把这件事情和我的人性分开来看，我知道我给大家留下不好的印象，这也是我自找的。但这件事，大家应该分开来看，把焦点放在我身上是不对的。真的…拜托了。」
韩瑞希还表示，并不是为了减刑而向大家诉苦。她不是贩卖人，而是发放人，若是重新调查的话，将诚实以告。这件事情的重点，应该是梁铉锡的干预、威胁，以及警方勾结。却因为举报者是她，而把焦点放在自己身上。最后，她补充：「我直到最后都还在劝阻金韩彬，不要碰毒。」
（图片来源：韩瑞希SNS）
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留言/评论
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怎麼突然間那麼謙虛啊？之前不是很囂張嗎？
30分前
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說實話不管舉報者是誰，對於"匿名舉報"身分曝光這件事真的滿嚴重的，如果今天不是她而是其他人，又或者是其他事件，代表匿名舉報是可能會有生命危險，以後誰還敢舉報?
18分前
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講真的，如果沒吸毒也不怕人家爆料吧~最好一次抖出來
43分前