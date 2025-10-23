2NE1朴春深夜再出惊人举动！怒呛杨贤硕，公开提告书「YG欠我几兆！」还泄电话！

女团2NE1成员朴春最近的SNS行径再度让网友看傻眼。

22日朴春在自己的社群上突然发文写道：「朴春讨厌YG。 亲爱的网友们，请大家帮我查清楚YG对我做了什么。 谢谢。」同时还上传了一张文件照，仔细一看，竟是她打算控告YG娱乐总制作人杨贤硕的「诉状」！

朴春在文件中指控，杨贤硕涉嫌诈欺与侵占，称对方「长期不支付应给的收益」，希望检方能彻底调查并依法惩处。 更夸张的是，她连疑似是自己私人手机号码都没打码就直接公开，吓坏粉丝。朴春声称：「被告没有支付我在音源、演出、节目、广告、活动、作词作曲等所有活动中应得的收益，金额大约是1002003004006007001000034 '64272e兆韩元（？ ），这些都是我该拿的钱。」这段数字混乱的内容，也让不少网友怀疑她的精神状况。



朴春进一步表示YG从未提供任何结算明细，也没给过一次合理的款项，「我因此蒙受严重经济损失与精神痛苦，这是明确的诈欺与侵占行为。」她还强调，手上有合约、收益文件、音源与活动纪录、通讯纪录、银行交易明细等证据。

不过，在网友质疑与担心声浪不断后，朴春删除了该篇贴文。 没想到23日淩晨她又再度上传同样的诉状。 两小时后她又发了一系列「狗狗嘴巴上擦著口红」的照片，配文写著：「朴春。 口红感谢。」让人更看不懂她想表达什么。



其实朴春自8月起就以「健康问题」暂停活动，近期她在社群上多次出现怪异发言。 日前她甚至在网上称「李敏镐是我老公」，坚称两人关系亲密，但李敏镐方面立刻回应：「与朴春没有私交」，直接划清界线。



