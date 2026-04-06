全昭旻自爆「脱裤如厕」底线价码！松口认：不结婚会后悔吗

韩国女星全昭旻最近上节目大聊尺度话题，居然自爆只要价码到位，连「当众脱裤大便」都可以考虑？

她日前与好友金知硕一起拍摄YouTube节目《金知硕心中的宝石》，在「小酌」单元中展现招牌直爽性格，从演员烦恼、结婚观到价值观转变，全都毫不保留分享。其中引爆网友热议的，是两人玩起「二选一」平衡游戏，题目超辛辣：「在众人面前脱裤子上厕所，就给100亿韩元（约合新台币22.51亿）」。全昭旻听完竟然认真反问币值，还精打细算说：「以现在的物价来看，100亿不太够耶，但如果给我200亿，我应该会做！拿了钱直接移民。」让一旁的金知硕傻眼吐槽：「这笔钱够你花一辈子了好吗？200亿哪够，至少喊到500亿吧！」



不只尺度大开，全昭旻也难得吐露对婚姻的内心话：「我在想，如果我一直不结婚，会不会很辛苦？是不是会因为没做过大家都有经历的事，而感到失落？」言谈间流露出深思。听到金知硕小10岁的弟弟明年要结婚，她还露出失落表情，笑翻全场。



聊到演舞台剧的心情，她坦言「观众超可怕，前排人的呼吸声好像会碰到我」，但也说演完后的成就感很不一样。最让人意外的是，她自爆「已经放弃梦想」，引起一阵惊讶。她解释：「人总有一天要学会放下梦想，放下之后反而会觉得『不一定要成功也没关系』，变得更自由。但要相信一直以来的自己，我从来没有随便活过，无论走向哪个方向，都要相信自己会全力以赴。」



全昭旻最近才在电影《十八岁的青春》中亮相，5月将带著探讨生育与人生抉择的舞台剧《Lungs》回归剧场，与观众见面。

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