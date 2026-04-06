Wanna One 时隔 7 年雨中重逢粉丝！9 人现身迷你见面会：希望今天不是结束，而是一个开始

Wanna One 与粉丝 Wannable 的见面时隔 7 年终於成真。当天活动期间一直下著大雨，但即使在对安全有所担忧的情况下，艺人与粉丝仍笑著表示：「下雨的日子也会成为回忆」，并约定下次再见。

6 日上午，在首尔麻浦区上岩洞 DMC 文化公园举行了迷你粉丝见面会，为实境节目《WANNA ONE GO : Back to Base》的首播预热。



Mnet 虽然正式公告活动将於周一上午 10 点进行，但从前一天开始，就有粉丝在上岩洞排队等候的消息透过 SNS 传开。此次活动为免费参加，只要是 Wanna One 的粉丝都可以到场，因此越早到的人就越能在前排近距离看到成员。

Wanna One 是透过 2017 年 Mnet《PRODUCE 101 第二季》组成的 11 人限定男团，并於 2019 年 1 月结束官方活动。随著解散 7 年后传出重聚消息，这次实境节目也备受期待。



尽管天气恶劣，粉丝们仍展现出对 Wanna One 的热情爱意。许多粉丝整夜排队等待，但在真正见到 Wanna One 的瞬间，大家脸上没有疲惫，反而流露出幸福的能量。



成员们身穿让人联想到当年出演《PRODUCE 101 第二季》时期的校服登场，并与粉丝们亲切问候。活动原定上午 10 点开始，但因为下雨延迟了约 20 分钟才开始，即使如此，粉丝们也没有任何不满，满怀期待地等待成员们登场。

不过，正在服兵役的姜丹尼尔与身在海外的赖冠霖未能出席。当天登台的成员共有 9 人，包括朴志训、李大辉、金在焕、邕圣佑、朴佑鎭、尹智圣、黄旼炫、裴珍映、河成云。

首先发言的黄旼炫表示：「好久没有这样喊了，Wannable。时隔 9 年再次聚在一起。以前志训曾说过，只要 Wannable 聚在一起，Wanna One 也会再次相聚，如今终於实现了。」他接著说：「很可惜丹尼尔和冠霖没能一起来，但心情依然很微妙又很激动。和成员们在一起既紧张又觉得神奇，希望从今天开始能有更多一起相处的时间。」并露出笑容。

朴佑鎭则表示：「感觉就像从最后一次演唱会到现在只是一眨眼，但其实已经过了好几年。能再次聚在这里真的很神奇，也很难以置信。」他说：「如果今天没有下雨就完美了，但现在想想，连这场雨似乎也成为回忆的一部分。即使是平日又遇到恶劣天气，大家还是来到现场，真的非常感谢。未来也一起创造更多快乐的时光吧。」

金在焕也说：「其实很担心这样的坏天气会不会有很多人来，但真的非常感谢大家一起到场。」他接著表示：「希望今天不是结束，而是一个开始。未来想和大家一起走向更多幸福的时光，不是终点，而是朝著永远前进。希望大家一直陪在这条路上，我爱你们。」

邕圣佑也表示：「久违地和成员们、Wannable 见面真的很开心。」他说：「在这样的天气下，还有很多人整夜等待，真的感到很抱歉。如果未来还有见面的机会，希望一定能在室内、更加舒适的环境下相见。」这番话也让外界更加期待未来举办演唱会的可能性。

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