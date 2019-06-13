YG：對旗下藝人每隔2個月進行一次毒檢！韓網民：我們不信

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YG多事之秋，勝利事件尚未平息，iKON組合的隊長B.I又被爆料涉毒。旗下藝人醜聞頻爆，YG娛樂的管理方式也遭到了廣大網民的質疑。

6月12日，韓國D社踢爆iKON隊長B.I涉毒，在公開的Kakao Talk聊天記錄中，B.I與毒販A某言談甚歡，反復諮詢藥效、討價還價，要求購買非法藥品。 該段對話發生在2016年，而2016年8月因涉嫌違反毒品管理法而被緊急抓捕的毒販A某坦白稱曾將毒品交給了B.I。



當時經紀公司YG娛樂回應，YG對旗下藝人實行嚴格藥物管理，每隔2個月就會用從美國購買的簡易測毒試紙來測試藝人們的藥物反應，YG對iKON也進行了藥檢，當時B.I的毒檢並未出現陽性。

雖然YG一再強調對旗下藝人的管理及其嚴格，但民眾們並未完全相信，因為即使在這樣「嚴格的治理」之下，YG的毒品事件依舊頻發。BIGBANG成員G-Dragon在2011年就因為涉嫌在日本某夜店內吸食大麻而被調查，同團的T.O.P也於2016年因吸食大麻而鬧得沸沸揚揚。YG旗下練習生，與T.O.P同吸大麻的韓瑞熙被判有期徒刑3年，緩期執行4年。



除此之外，曾隸屬於YG的製作人Kush最終也因涉毒離開公司，他也承認吸毒且並不是初犯。



正因為以上種種，YG無論如何反駁民眾們都不願再去相信，反而覺得若不是真有藝人吸毒，公司怎麼會想到要如此頻繁地毒檢？這完全是其他經紀公司看不到的場景。 同類事件的不斷發生也讓民眾們徹底失望，要想重新恢復名譽和大眾信任感，YG接下來的道路將及其漫長。

「圖：NATE」

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