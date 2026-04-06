李升基与 Big Planet Made 终止合约！怒斥「拖欠员工薪资」，继泰民、THE BOYZ后逃出魔窟

曾经在与前东家 Hook 娱乐的「0 元结算」斗争中获得全民支持的李升基，今日（6日）再度发出重磅声明。 透过法律代理人证实，他已於 3 月底正式通知 Big Planet Made （BPM） 解除专属合约，理由是公司严重违反合约，甚至波及到了最基层的现场工作人员。

忍无可忍！去年 9 月起「零结算」，员工薪水都拖欠

根据声明指出，李升基自去年 9 月至今未收到任何结算金，但他仍试图维持信任。 压倒骆驼的最后一根稻草，是公司竟连演艺活动支援费、现场工作人员及外部厂商的费用都全面拖欠。 李升基为了确保结算透明化要求阅览文件，却遭到无正当理由拒绝。 他气愤表示，为了阻止辛苦工作的基层人员领不到薪水，才不得不做出断舍离的决定。

责任感爆棚！既定行程照跑 不让粉丝失望

尽管与公司撕破脸，李升基仍展现「国民弟弟」的担当。 他强调为了不让粉丝与现场工作伙伴失望，已经排定的既定行程将会带著责任感如期消化，绝不会因为合约纠纷影响工作，暖心举动获网民激赞。



旗下艺人惊传「集体逃离」潮

Big Planet Made 作为 One Hundred 旗下的厂牌，近期爆发多项经营问题，旗下艺人似乎正掀起一场「大逃亡」。 除了李升基，包括SHINee 泰民、THE BOYZ、VIVIZ、李茂珍、BE'O 等皆已通知解除专属合约。

BPM 虽然否认部份质疑，声称「正在根据合约条件进行协议与调整」，但核心艺人的接连离开，已让该厂牌面临严重的信用破产。

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