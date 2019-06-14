[好片推荐]《0.0赫兹》不可冒犯的超自然力量
电影 2019年6月14日 星期五10:33 Erin
今夏韩国最受瞩目的恐怖电影《0.0赫兹》即将於6月14日正式在台湾上映，由原著漫画改编，在未上映前就已让粉丝们期待，加上主要演员有日前刚入伍的INFINITE李成烈以及Apink主力Vocal郑恩地，对两位来说虽是第一次演出电影，不过都表现得相当出色。
《0.0赫兹》剧情描述大学社团成员们，想测试能够人体脑波在0.0赫兹时是否真能召唤鬼魂，於是前往山中废弃凶宅进行体验，之后却发生了他们难以控制的局面。与西洋的鬼片相似，一开始一群年轻人本著想要体验看看的心情，来到一个废弃的古宅，有以恶作剧为乐的成员，也有志在双人外宿不在测试的成员，其中就属剧中的郑恩地与李成烈两位新进社员，最认真执行本次任务。
郑恩地在稍早访谈中有提到，想演出一个大家从未看过的她，剧中的她出身巫师世家却想跳脱这样的宿命，剧中她的表情总是相当阴沉若有所思，与大家在舞台上或电视剧中看到的郑恩地完全不一样，当然剧情走向也将依靠著她的勇气驱走邪灵。郑恩地为演出本剧更是努力练习驱魔师的动作，以及勤练方言，让演出附身戏码的她完美表现出角色需要。
对於大自然的神秘力量，人类总是希望挑战极限，不过一旦越界就必须付出代价，这是所有恐怖片不变的中心思想，《0.0赫兹》也不例外，当他们发现神秘力量的可怕，想收手却已来不及。剧中的邪灵还会进一步攻击目标对象的心理，引出对象心中的歉疚以及后悔，令人失去理智并做出匪夷所思的举动。想与他们一同进行体验的观众一定别错过6月14日上映的《0.0赫兹》！
影片、照片：车库娱乐
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