A某律師：「YG會定期檢查藝人，如發現吸毒就送去日本排毒」
明星 2019年6月14日 星期五10:42 Sani
昨日KBS報導，被指幫B.I購毒的A某通過國民權益委員會的公益律師方正賢，透露了與梁鉉錫見面的始末。
據方律師透露，舉報者A某於2016年4月與B.I一起吸大麻，在兩人的對話記錄中也有「和你一起吸過」的語句 ；B.I要求購買毒品LSD後，舉報者親自到iKON宿舍前交給了他，B.I在宿舍前的ATM提款支付舉報者現金。
舉報者被逮捕後釋放期間，收到YG職員的電話，表示接受調查時說了B.I的事之後，該職員次日開車帶舉報者來到YG社屋7樓梁鉉錫所在的地方，梁鉉錫首先奪走舉報者的手機，表示要雙方不錄音才開始談話， 之後對舉報者說：「要對你造成不利很容易。 但是我們公司的藝人即使現在做毒檢也不會檢出什麼。 因為我們定期做毒檢，如果檢出毒品成分就送去日本排掉，所以不會被檢出。 」
事實上，YG之前就曾表示對旗下藝人事實嚴格的藥物管理，每隔2個月會進行一次毒檢。
梁鉉錫還給舉報者「謝禮」和律師，對其施壓、要求其翻供：「我不喜歡我們的藝人因為那種問題去員警署。 所以我會給你足夠的謝禮，給你安排律師，你去警署推翻所有供詞吧。 」
舉報者表示，梁鉉錫給安排的律師似乎不是為其辯護，而是站在YG立場上、代替梁鉉錫發言。 該律師把每一句陳述都寫在便簽上、讓舉報者照著說，一直在旁邊指導。
（圖源：SBS，KBS）
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