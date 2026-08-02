朴恩斌《超能路人甲》搞怪少女→《毛骨悚然的戀愛》見鬼霸總！180度反差演技獲讚「信看演員」

實力派演員「朴恩斌」在2026年接連挑戰風格截然不同的角色，以完美的詮釋展現無可取代的演技實力。

朴恩斌從2026年春季上線的Netflix影集《超能路人甲》，到目前熱播中的tvN週末劇《毛骨悚然的戀愛》，持續活躍於韓劇作品中，以精彩表現擄獲觀眾們的心。

在今年5月公開的《超能路人甲》中，朴恩斌飾演海城市因意外獲得瞬間移動超能力的「官方問題人物」殷彩馜。她以不對稱雙丸子頭造型、充滿個性的台詞詮釋，以及可愛生動的表情演技，將喜劇冒險作品的趣味發揮到極致，獲得觀眾們一致好評。



而在目前人氣熱播中的tvN《毛骨悚然的戀愛》裡，則展現出與前作180度截然不同的魅力。朴恩斌飾演蕾娜飯店代表、財閥繼承人千汝利，只要與他人觸碰就會看見鬼魂。她透過克制的眼神與細膩的演技，詮釋角色冷漠外表下隱藏的孤獨與無私，將人物複雜的內心層次刻畫得淋漓盡致，也進一步提升了整部作品的沉浸感。



無論是發聲方式、肢體動作，甚至外在造型與配件的運用，朴恩斌都能隨著角色徹底改變人物樣貌，再次鞏固她身為「信看演員（值得信賴、看了就放心的演員）」的口碑，也讓外界更加期待她未來的演藝表現。

由朴恩斌主演的tvN週末劇《毛骨悚然的戀愛》，每週六、日晚間9點10分播出。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞