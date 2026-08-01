《殺手媽咪》首播收視率7.4%好評啟航！孔曉振帶娃&狙擊兩不誤，「最狂雙重生活」與老公明追暗躲

「浪漫喜劇女王」孔曉振攜新劇回歸了！這次她狠甩過去溫柔形象，化身擁有極端雙重身份的「柳寶娜」，在外人眼中只是一名平凡的職場媽咪，真實工作內容竟是處決犯罪者，而且早在結婚之前就是業界有名的頂尖殺手…！

MBC最新金土劇《殺手媽咪》於 7 月 31 日正式首播，根據 Nielsen Korea 最新數據，全國收視率一舉衝上 7.4%，開播即強勢登頂全頻道同時段收視冠軍，開出無敵紅盤！特別是在第一集結尾，男主角權泰成（鄭準元 飾）透過電視新聞得知傳奇殺手「翠鳥」重出江湖的震撼一幕，瞬間最高收視率更是直接飆升至 9.4%，展現超強話題吸引力。



《殺手媽咪》改編自瀏覽量突破1.7億的同名人氣網漫，講述擁有世上最殘酷職業的職場媽媽，為守護工作與生活平衡而孤軍奮鬥的故事，由孔曉振、鄭準元、成東鎰、金南喜等實力派卡司聯手主演。第一集以穿插回憶的方式揭開了女主角柳寶娜的雙重生活與驚人身世，並在結尾拋出震撼彈，預告了她最不願面對的家庭危機！



***以下談及第一集關鍵內容***



柳寶娜在 15 年前曾以殺手「翠鳥」的代號叱吒風雲，直到遇見丈夫權泰成（鄭俊元 飾）並墜入愛河，隨後結婚並生下可愛的女兒權律（黃寶美 飾），過著溫馨幸福的生活。身為記者的權泰在某次跟蹤運毒者的車輛時，現場目擊了車子爆炸。此後他深入追查，得知爆炸事故的死者並非單純的運毒者，而是毒梟。



另一方面，寶娜為期3年的育嬰假結束，重回職場「Doorumy電子」上班，被組長金峰八（成東鎰 飾）安排進行客戶會議。只見寶娜換裝後登上教堂屋頂、裝上狙擊槍，乾脆利落地一槍解決掉遠處飯店內的男子，冷靜地宣佈「會議結束」，展現出寶刀未老的實力。劇情亦暗示，金峰八正是爆炸事件現場曾出現的神秘人。



劇集尾聲，電視新聞報道狙擊事件、推測殺手「翠鳥」回歸，權泰成立即陷入震驚，以不安的眼神凝視著一家三口的合照。同一時間，寶娜也收到匿名警告信，裡面不僅有她與丈夫女兒在一起的照片，還有她在教堂屋頂持槍狙擊的場面，令緊張感瞬間拉升最高點。



一個是必須揭露真相的正義記者，一個是必須隱藏極端身份、賭上性命守護家庭的殺手人妻，兩人背道而馳卻又緊密相連的處境，為後續劇情增添了極具諷刺意味的張力。觀眾對未來劇情感到期待，紛紛留言狂讚：「首播拍得真好，明天感覺更精彩」、「寶娜每次展示殺手能力值時都超爽」、「寶娜跟泰成超有真實夫妻感，鬥嘴也很可愛」。

《殺手媽咪》今晚將通過MBC播出第二集，臺灣由 friDay 影音於每週六、日獨家上線更新。



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