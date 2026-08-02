SJ「宿舍Line」合體！銀赫穿上大隊週邊為圭賢見面會助陣，一起在後臺開箱神童送上的相機「差點閃瞎眼」

Super Junior圭賢於最新一期的YouTube影片裡，公開自己前往首爾、東京舉行出道20週年粉絲見面會的幕後花絮。

Super Junior圭賢為紀念出道 20 週年，於亞洲舉行個人巡迴粉絲見面會。在最新一期的YouTube裡，圭賢用鏡頭紀錄首爾場與東京場的待機室幕後，還可以看到成員銀赫、神童滿滿的「團魂」，令人印象深刻。

圭賢表示，因為成員們現在都在經營自己的 YouTube 頻道，所以神童給大家送上相機。而送禮當天沒拍到交接儀式，受邀擔任首爾場 MC 的銀赫便在待機室上演「代為頒獎」的搞笑戲碼。

圭賢也提到，先前使用的相機，其實也是神童送的。但他們一起去波蘭玩的時候，不小心把相機摔壞。問神童怎麼修，結果神童直接給他一臺新的！銀赫忍不住開玩笑：「我應該也要弄壞一臺然後拿給神童～」接著，兩人一同開箱新相機。而開啟補光燈的瞬間，兩人又驚又喜，相當滿足。圭賢不改幽默本性，直呼若是沒有這盞燈，臉蛋就會死氣沉沉。

除了神童的硬體支援，銀赫為符合見面會Dress Code的要求，穿著「睡衣」登場。銀赫透露自己身上的衣服其實是Super Junior的官方週邊商品，還即興提問：「這是在哪裡發售的？」圭賢馬上回答：「不是日本嗎？」兩人你一言、我一語的溫馨日常，讓待機室瞬間熱鬧起來。

結束首爾場後，圭賢的下一站是前往東京。為了在演出前補充體力，身為美食愛好家的他，特別點了札幌湯咖哩名店的外帶餐點，開啟專業的「湯咖哩吃播」。影片結尾，圭賢滿懷期待地向臺北粉絲喊話：「接下來是臺北了。臺北～你們準備好了嗎？（中文）」

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞