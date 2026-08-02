朴恩斌《超能路人甲》搞怪少女→《毛骨悚然的恋爱》见鬼霸总！180度反差演技获赞「信看演员」

实力派演员「朴恩斌」在2026年接连挑战风格截然不同的角色，以完美的诠释展现无可取代的演技实力。

朴恩斌从2026年春季上线的Netflix影集《超能路人甲》，到目前热播中的tvN周末剧《毛骨悚然的恋爱》，持续活跃於韩剧作品中，以精彩表现掳获观众们的心。

在今年5月公开的《超能路人甲》中，朴恩斌饰演海城市因意外获得瞬间移动超能力的「官方问题人物」殷彩馜。她以不对称双丸子头造型、充满个性的台词诠释，以及可爱生动的表情演技，将喜剧冒险作品的趣味发挥到极致，获得观众们一致好评。



而在目前人气热播中的tvN《毛骨悚然的恋爱》里，则展现出与前作180度截然不同的魅力。朴恩斌饰演蕾娜饭店代表、财阀继承人千汝利，只要与他人触碰就会看见鬼魂。她透过克制的眼神与细腻的演技，诠释角色冷漠外表下隐藏的孤独与无私，将人物复杂的内心层次刻画得淋漓尽致，也进一步提升了整部作品的沉浸感。



无论是发声方式、肢体动作，甚至外在造型与配件的运用，朴恩斌都能随著角色彻底改变人物样貌，再次巩固她身为「信看演员（值得信赖、看了就放心的演员）」的口碑，也让外界更加期待她未来的演艺表现。

由朴恩斌主演的tvN周末剧《毛骨悚然的恋爱》，每周六、日晚间9点10分播出。



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