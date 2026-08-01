【K社韓國小百科】韓國「袋鼠族」大爆發！30多歲有工作還賴在爸媽家，政府打房反成「袋鼠族」推手

房價飆漲、代際資產差距持續擴大，韓國30世代青年自有住宅率急遽下滑，導致越來越多30多歲的成年人依然跟60多歲的父母擠在同個屋簷下，「袋鼠族」現象正在快速蔓延。根據最新統計，光是30多歲未婚子女與5060世代父母同住的比例，4年內暴增超過12%，而且當中近八成都有工作，顯示這已經不是單純失業問題，而是結構性的居住困境。

根據韓國國家數據資料「家計金融福利調查」微數據分析，2025年全韓以50至69歲為戶主的家庭共979萬1000戶，其中與20至39歲未婚子女實際同住的有353萬3000戶，占比高達36.1%。換句話說，每三戶5060世代家庭中，就有一戶還在養著2030世代的未婚子女。與30多歲未婚子女同住的5060戶主家庭，從2021年的114萬5000戶增加到2025年的128萬9000戶，足足多了14萬4000戶、漲幅12.6%。60多歲戶主與30多歲未婚子女同住的家庭，同期也從83萬戶增加到99萬3000戶，成長19.6%。很明顯，父母與子女同住的「重心」正在從50世代配20世代，轉向60世代配30世代。

其實2025年的數據中，與5060父母同住的30多歲未婚子女中，高達78.1％是有工作的。換句話說，啃老不再是失業人士的專利，連有穩定工作的年輕人都選擇賴在爸媽家，問題顯然出在房價和貸款身上。



專家點名政府接連推出的限貸政策，不但沒幫到年輕人，反而成了壓垮駱駝的最後一根稻草！去年6月政府推出「6·27對策」，將首都圈與管制地區購屋的房貸上限限制在6億韓元，首購族的貸款成數也從80%下調到70%，連政策性的「墊腳石貸款」額度也從首購3億縮減到2.4億。後續還進一步把管制地區LTV（Loan to Value Ratio）砍到40%，高價住宅房貸上限縮減到2至4億，今年又要把家計貸款增幅壓在1.5%以內，政策性貸款比重也要逐步縮減。

梨花女子大學經濟學系教授石炳勳（音譯）直言：「年輕人沒什麼資產累積，沒有貸款根本買不起房。」他更痛批政府的政策基調只會讓青年住宅資產不平等惡化、自住率持續探底，「就算收入不錯的年輕人也被排除在政策性貸款之外，現在連租屋價格都在漲，居住問題根本無解，年輕人當然只能回家找爸媽。」



這股「成年不離家」的趨勢一旦拖長，專家也警告，恐怕會步上中國「全職子女」和日本「8050問題」的後塵。中國近年在青年就業寒冬下，出現大批年輕人回到父母家，幫忙家務並靠爸媽生活費過活的「全職兒女」現象，2023年6月中國16至24歲城鎮失業率一度飆到21.3%，北京大學報告更推估約有1600萬青年處於全職子女狀態。而日本則有80多歲老父母必須養活50多歲長期失業且社會孤立子女的「8050問題」，早已成為嚴重的社會病灶。

韓國的袋鼠族現象會是下一個未爆彈嗎？專家呼籲政府正視青年居住正義，否則代際衝突和社會問題只會愈演愈烈。

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