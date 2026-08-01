2年打磨沒白等！《殺人者的購物中心2》首播話題爆表，李棟旭放話：第三季找我，我就拍

Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心2》時隔兩年終於回來了！首兩集7月22日一公開立刻引爆話題，這部由李棟旭、金慧峻主演的動作續作，接續第一季結尾的震撼伏筆，這回不只要對抗全球暗黑組織「巴比倫」，主角群更全面升級，槍戰、飛車、近身搏鬥樣樣來，連導演都放話：「這次動作戲沒有剪接，全部一鏡到底！」

李棟旭「死而復活」祕密曝光！偽裝大魔王趙漢善上演諜對諜

還記得第一季結局李棟旭飾演的鄭進灣中槍倒地、生死未卜嗎？第二季一開場就揭曉驚人真相——他根本沒死！原來這一切都在他的計劃之中，進萬隱藏行蹤暗中策畫，就是要一舉瓦解巴比倫的核心勢力。這回他聯手新角色哲勝（白秀章 飾），甚至大膽偽裝成組織裡的關鍵人物「貝爾」（趙漢善 飾），潛入敵營展開驚險臥底行動。趙漢善更是一人分飾兩角，一下是真正的貝爾，一下又要演被李棟旭假扮的貝爾，雙重轉換讓觀眾看得超過癮！



金慧峻升級開槍不手軟！導演：第二季是她的成長故事

如果說第一季的鄭智安（金慧峻 飾）只是拚命求生，那這一季她完全脫胎換骨！動作戲從泰拳肉搏升級到槍戰火拼，金慧峻受訪時霸氣宣言：「第一季目標是活下去，第二季是絕對不讓自己挨打！」導演李權也強調，第二季核心就是智安從女孩蛻變為大人的過程，面對巴比倫的追殺，她不再只是被保護的對象，而是反過來成為能守護他人的強者。劇中還有一場360度旋轉一鏡到底的槍戰場景，讓觀眾直呼「簡直像在玩射擊遊戲」！



新血加入超吸睛！日本演員岡田正樹驚喜現身

除了原班人馬，第二季新卡司也很有看頭！鄭潤廈飾演巴比倫東亞分部長「草薙仁」，一口氣切換英、日、韓三語，霸氣外露；玄理飾演動作擔當「Q」，自爆花了3、4個月密集訓練動作戲，「累到瘋掉但腎上腺素大爆發」；還有日本演員岡田將生驚喜加盟，為劇情增添更多國際間諜戰的氛圍。



李棟旭被問第三季笑回：叫我就拍啊！



近期韓劇動作片當道，李棟旭被問到是否趕流行，他自信回應：「我覺得是因為觀眾想看紓壓、想獲得痛快感吧！但我們不是跟風，是第一季結束後就花了將近兩年慢慢打磨的作品。」至於是否會有第三季？導演李權語帶保留：「有在考慮，但不是我能決定的。」李棟旭則在一旁開玩笑接話：「叫我拍我就拍啊！」引發全場大笑。

《殺人者的購物中心2》改編自姜智英作家同名小說，每週三於Disney+上線兩集，共8集，29日公開第3、4集，動作迷千萬別錯過！

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