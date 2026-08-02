《繼承者們》「國民貴婦媽媽」金聖玲身體刻字「瑜鹵允浩」應援 ，背後藏「洋蔥」：報恩來的

還記得在《繼承者們》裡飾演李敏鎬媽媽、被劇迷暱稱為「國民貴婦媽媽」的氣質女星金聖玲嗎？戲裡她貴氣逼人，戲外卻是個超級重情義的溫暖姐姐！日前她現身東方神起成員瑜鹵允浩的首場個人演唱會，更直接在身體上用簽字筆「刻」下允浩的名字，背後原因竟藏著一段讓人鼻酸的報恩故事！

日前，金聖玲在個人社群曬出17日參加允浩在首爾蠶室室內體育館舉行的首次單獨演唱會「U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 in SEOUL」認證照。照片中她不僅在後台和允浩親密合照展現好交情，更引人注目的是，她竟然用簽字筆在自己的手臂或身體上大大寫下「允浩」的名字，用這種超狂方式為他應援！



這對相差將近10歲的「母子檔」，其實緣分始於2013年SBS電視劇《野王》，兩人在劇中飾演母子，沒想到戲散情未散，這份情誼默默延續了10多年。而真正讓這段關係「封神」的，是金聖玲近期在綜藝節目《Radio Star》上透露的一段催淚往事。



金聖玲含淚回憶，今年3月她歷經母親離世的巨大傷痛，在忙亂又悲痛的時刻，一位早已失聯許久的後輩竟然出現了——就是瑜鹵允浩！據說允浩是看到新聞報導後，二話不說、沒有任何聯繫，就直接找到靈堂親自致哀。這讓金聖玲感動到無法言語，直呼：「在這種時候還願意來看我，我真的永遠忘不了。」

因此這次允浩首開個人演唱會，金聖玲無論如何都要親自到場力挺，甚至用這種「身體應援」的熱血方式，回報當年那份雪中送炭的恩情。她也在貼文中感性寫下：「熱情是會相互傳染的，允浩，你真的好帥！」讓粉絲看了直呼：「這根本是演藝圈最佳義氣典範！」、「國民貴婦媽媽太暖了！」

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