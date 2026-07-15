朴恩斌、梁世宗《毛骨悚然的戀愛》迎戰週末劇收視大戰！導演坦言羨慕《金特務》22.3%高收視

「好羨慕《金特務：本色回歸》」新劇《毛骨悚然的戀愛》李旻樹導演表示：「希望我們也能以18%收官」正式向競爭激烈的週末電視劇收視大戰發出挑戰。大家也期待這部由朴恩斌和梁世宗主演的全新韓劇嗎～！？

昨天（14日）下午，tvN全新週六、週日劇《毛骨悚然的戀愛》（編劇：崔貞美／導演：李旻樹）製作發佈會在首爾江南區Eliena Hotel舉行。朴恩斌、梁世宗、邕聖祐以及導演李旻樹出席，分享了有關作品的幕後故事。



《毛骨悚然的戀愛》描述看得見鬼魂的財閥繼承人千如麗（朴恩斌 飾），與極度害怕鬼魂的熱血檢察官馬康旭（梁世宗 飾）之間，展開一段笑料百出的靈異浪漫愛情故事。該劇改編自孫藝真、李民基主演的同名電影，並加入全新的設定來重新詮釋。



而《毛骨悚然的戀愛》所加入的週末劇戰場競爭相當激烈，目前SBS週五、週六金土劇《金特務：本色回歸》收視率高達22.3%（Netflix播出），持續維持亮眼成績；而由南宮珉主演的KBS2週六、週日劇《婚姻之後》（Disney+播出）也在同時段展開激烈競爭。

負責執導的李旻樹導演也坦率承認，在眾多強勁對手之間開播確實有壓力。他表示：「真的很羨慕那些收視率很好的戲劇。最近我也把那些作品都看過了，真的非常精彩。想到我們的戲即將開播，確實有些擔心。」不過他也充滿信心地說：「但市場上並沒有兼具清爽、暢快，又帶點毛骨悚然氛圍的輕快浪漫喜劇。我相信，期待這種類型作品的觀眾，一定能從中獲得不同於以往的樂趣。」





擔任主演的朴恩斌則表示：「現在是有很多精彩作品可以觀看的時期。」她也說：「如今K-Content透過OTT平台播送到全世界，能夠受到全球觀眾的喜愛，是一件非常珍貴且令人開心的事。」她接著笑說：「如果大家有時間，希望大家可以一邊欣賞各種作品，也能對《毛骨悚然的戀愛》感到好奇，並且給我們一個機會並收看。」



當被問到目標收視率時，問題首先拋給了邕聖祐。他幽默回答：「這真是個『毛骨悚然』的問題，我實在不敢隨便回答。」引起現場一陣笑聲。邕聖祐在劇中飾演酒店代表及度假村集團的繼承人姜民煥。



朴恩斌則表示：「拍攝期間，我們從來沒有討論過收視率要達到多少。我們始終把『這部作品能留下什麼樣的意義、能帶給觀眾什麼樣的快樂』放在最優先的位置。」



一旁的李旻樹導演思考了一下後笑說：「首播是7月18日嘛……」隨後機智表示：「既然是《毛骨悚然的戀愛》，如果能從5%起步、經過7%，最後以18%完美收官，那就太好了。」這番充滿巧思的目標收視率，再度逗得全場哈哈大笑。

《毛骨悚然的戀愛》將於7月18日晚間9點10分首播，海外由Netflix同步播出。

▼正式預告：



▼海報拍攝花絮：



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