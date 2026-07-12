《毛骨悚然的戀愛》最新劇照曝光！朴恩斌×邕聖祐多年好友變競爭對手，微妙情感拉扯引期待

tvN全新週末劇《毛骨悚然的戀愛》將於7月18日首播，由朴恩斌、梁世宗、邕聖祐主演，講述看得見鬼魂的財閥繼承女，與極度害怕鬼的檢察官之間，展開無法預測的合作故事，是一部結合靈異與浪漫元素的「奇幻驚悚羅曼史」。



劇中，朴恩斌飾演的千如麗是頂級精品酒店代表兼集團繼承人，雖然擁有財富、名聲與美貌，卻因能看見鬼魂的特殊能力，選擇與人保持距離。邕聖祐則飾演飯店集團繼承人姜民煥，外表溫柔紳士，內心卻藏著不為人知的野心。



兩人多年來維持著朋友關係，但隨著姜民煥對千如麗產生超越友情的感情，兩人的關係也開始出現變化。然而千如麗為了守護朋友，選擇刻意拉開距離，友情、愛情與事業交織下的微妙拉扯，也成為劇情的一大看點。



公開劇照中，姜民煥面對久違重逢的千如麗露出燦爛笑容，但千如麗卻帶著些許複雜表情，刻意保持距離；而當兩人以各自飯店代表身分交鋒時，姜民煥也收起笑容，展現冷峻眼神，截然不同的氣氛更讓觀眾好奇兩人之間隱藏的故事。



製作組表示：「兩人之間存在著無法輕易跨越的界線，微妙又複雜的關係，將帶來不同於一般羅曼史的魅力。」也預告他們為了守護彼此而做出的選擇，將成為劇情發展的重要看點，令人期待朴恩斌與邕聖祐展現出的細膩情感與化學反應。

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