貼心又敬業！東海為了粉絲「霸氣撤燈」，忍著腰痛堅持完成表演：「總是想著大家有沒有空來看我」

上週末甫結束高雄演唱會的東海，在上月（７月）30日更新個人YouTube頻道，與E.L.F. / & (애니) / 蛋白們分享演唱會與簽售會的幕後日常。

於今年（2026年）發行首張SOLO專輯《ALIVE》的Super Junior成員東海，近期可謂行程滿檔，更有滿滿的臺灣活動。不只在臺北、高雄舉行演唱會和簽售會，期間還有廣告代言、品牌活動、頒獎典禮等，火力全開。



在昨日更新的影片裡，東海跟粉絲們分享自己前往臺北、南京、廣州、香港等四個城市舉行演唱會與簽售會的幕後日常。在後臺，他親自畫了《GOOD DAY》的版子，還拿起造型氣球把玩，看起來相當興奮。



值得注意的是，在第一天的演唱會結束後，東海把延伸舞臺兩旁的燈具給撤掉了。東海解釋，在彩排的時候便注意到燈具似乎太大了。而正式演出後，粉絲們反應會遮住觀看表演的視線，於是第二天東海便請工作人員們把燈具都撤掉。東海覺得粉絲們能看得舒服最重要，畢竟大家滿懷期待的心情、特地前往演唱會現場，只要覺得有不方便的地方，他都會處理好。



而在香港演唱會，東海告訴現場的粉絲們，不論他是以個人或團體活動，他總是想著大家有沒有空來看他表演，因為這一切並非「理所當然」。使出全力表演的東海，腰傷復發、相當疼痛，一下臺便躺倒在沙發上。



第二天，敬業的東海帶著腰痛，依然堅持為粉絲們帶來表演。不料途中因突如其來的劇痛而倒地。深感自責的他在臺上哽咽落淚，還在個人Instagram公開「全粵語親筆信」‎向粉絲致歉，滿滿誠意讓全網直呼：「太心疼」。

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