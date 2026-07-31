甩掉34公斤＝倒掉半個自己的油！尹敬浩「2顆蛋白＋辣椒」地獄菜單，你敢抄嗎？

韓國實力派演員尹敬浩近日公開自己為了拍攝作品，一口氣減掉34公斤的驚人經歷，超嚴格的飲食控制與運動菜單立刻掀起網友熱烈討論。

根據韓媒報導，尹敬浩當時的減重食譜相當「精實」——每餐只吃2個蛋白、5顆小番茄、5顆杏仁果、2根辣椒，一天吃4餐。光看這個組合就讓人覺得超難熬，但他同時還搭配了拳擊、CrossFit等高強度運動，雙管齊下才順利達標。



其實藝人減重菜單裡常出現的堅果類，可不是隨便吃吃的。英國里茲大學（University of Leeds）研究團隊發現，把杏仁當作上午的點心來吃，確實能有效降低飢餓感，連帶減少想吃高熱量食物的慾望。研究團隊分析指出，在全球過胖人口不斷攀升的情況下，杏仁這種能提升飽足感的食物，可以當作很實用的飲食策略。



不只點心要講究，早餐吃什麼也很關鍵。丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）研究團隊針對過重女性進行實驗，給她們吃以乳製品為主的高蛋白、低碳水化合物早餐，結果發現比起直接跳過早餐不吃，吃對早餐的人不僅飽足感更高，連午餐前的專注力都明顯提升。專家建議，除了雞蛋，也可以多利用希臘優格、茅屋起司（Cottage cheese）這類高蛋白質食材來搭配。



除了吃，運動當然也是減重關鍵。尹敬浩選擇的拳擊屬於高強度全身性運動，透過短時間內快速、激烈的間歇訓練方式進行，不僅能大幅提升心肺耐力，也能均勻強化全身肌群，難怪他能短時間內甩掉34公斤，驚人毅力讓粉絲直呼「太驚人了！」

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