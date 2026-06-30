Super Junior東海香港開騷椎間盤舊疾復發！劇痛癱倒舞台自責落淚，昨晚PO粵語手寫信惹哭全網

男團Super Junior成員東海28日在香港舉行個人巡迴演唱會《ALIVE》第二場演出，不料途中椎間盤舊疾復發，因突然襲來的劇痛而痛苦倒地。事後，他不僅深感自責在台上哽咽落淚，更當場加時演出以彌補粉絲；昨晚他更在個人 IG 公開「全粵語親筆信」向粉絲致歉，滿滿的誠意讓全網直呼「太心疼」！

當天在演唱歌曲《HELP》時，原本蹦蹦跳跳、活力滿滿的東海，腰部突然失去力量，瞬間綿軟癱倒在舞台上。不過即便身負劇痛，東海依舊敬業地堅持演唱，直到歌曲結束才艱難地站起身，並在工作人員攙扶下、手扶著腰走向後台，演出也因此一度中斷。



Annie said that during "HELP," Donghae was about to stand up when his back suddenly started hurting. After that, he stayed lying down for quite a while, it turned out he was enduring the pain. His manager and the staff immediately rushed over to him, and the concert was paused… pic.twitter.com/1OSYkhsgeq — byeol_별 (@TheLees_HyukHae) June 28, 2026

經過緊急休整後，重新重返舞台的東海改為坐在椅子上演唱。他向台下歌迷解釋，剛才因為腰椎間盤突出復發，痛到整個人站不起來，還自嘲打趣道：「看來我確實是大叔了。」隨後他又趕緊安慰粉絲，笑稱如果坐著唱的話「可以唱足6小時」。即便正承受著腰傷復發的極大痛苦，東海卻不願讓演唱會內容縮水，反而延長了演出時間、重新演唱部分歌曲，甚至連全場巡圈的安可環節也完全沒有刪減。

不過，東海仍然自認未能呈現出最完美的舞台狀態，深感抱歉的他一度止不住淚水，哽咽地表示：「今天原本承諾要帶給大家開心和幸福，大家付出了寶貴的時間來看我的演唱會，我卻感覺自己破壞了大家的一天，真的很抱歉……」看到歐爸落淚，現場粉絲紛紛心痛大喊「不要哭」、「沒關係」，演唱會結束後，大批歌迷也湧入李東海的 IG 留言，集氣為他加油打氣。



It breaks my heart to see him cry and say he ruined the fans’ day because of what happened. Please get well soon. I’m sure the fans who love you understand. #동해 #Donghae



It’s okay! it’s okay!



I promised today that I would bring you joy and happiness. You all took… pic.twitter.com/fCi5V6po1s — (@ShaleHaeHae) June 28, 2026

昨晚，暖心的東海再度於 IG 上傳了一張手寫信，而且全程極具誠意地使用「全粵語」書寫，再度向香港 ELF（粉絲名）表達誠摯的歉意。他寫道：「原本想藉住呢個演唱會，好好報答大家一直以來俾我嘅愛，但因為我自己嘅身體狀況而表現得唔夠好，真係令我覺得非常抱歉！等大家咁擔心，仲令到大家流眼淚，真係好對唔住。」 他也承諾返回韓國後會立刻接受治療、好好調理身體，約定下次一定要以最好的狀態和大家見面。此外，東海也用英文寫下情話：「我保證會平安歸來，也保證餘生會讓大家的臉上掛著笑容。」（I promise I will return safely and I promise to put a smile on your face for the rest of your life.）

這封充滿溫度的手寫道歉信曝光後，粉絲紛紛湧入回覆：「一定要保重身體啊！」、「超級心疼，一定要早日康復啊」、「沒關係，Oppa，你已經做得非常棒了！」、「你不需要為任何事道歉，健康才是最重要的」。



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