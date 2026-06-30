Super Junior東海香港開騷椎間盤舊疾復發！劇痛癱倒舞台自責落淚，昨晚PO粵語手寫信惹哭全網
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Super Junior東海香港開騷椎間盤舊疾復發！劇痛癱倒舞台自責落淚，昨晚PO粵語手寫信惹哭全網

明星   2026年6月30日   星期二10:16   Sani  

（封面圖源：X@TheLees_HyukHae截圖，IG@leedonghae）

男團Super Junior成員東海28日在香港舉行個人巡迴演唱會《ALIVE》第二場演出，不料途中椎間盤舊疾復發，因突然襲來的劇痛而痛苦倒地。事後，他不僅深感自責在台上哽咽落淚，更當場加時演出以彌補粉絲；昨晚他更在個人 IG 公開「全粵語親筆信」向粉絲致歉，滿滿的誠意讓全網直呼「太心疼」！

當天在演唱歌曲《HELP》時，原本蹦蹦跳跳、活力滿滿的東海，腰部突然失去力量，瞬間綿軟癱倒在舞台上。不過即便身負劇痛，東海依舊敬業地堅持演唱，直到歌曲結束才艱難地站起身，並在工作人員攙扶下、手扶著腰走向後台，演出也因此一度中斷。

經過緊急休整後，重新重返舞台的東海改為坐在椅子上演唱。他向台下歌迷解釋，剛才因為腰椎間盤突出復發，痛到整個人站不起來，還自嘲打趣道：「看來我確實是大叔了。」隨後他又趕緊安慰粉絲，笑稱如果坐著唱的話「可以唱足6小時」。即便正承受著腰傷復發的極大痛苦，東海卻不願讓演唱會內容縮水，反而延長了演出時間、重新演唱部分歌曲，甚至連全場巡圈的安可環節也完全沒有刪減。

不過，東海仍然自認未能呈現出最完美的舞台狀態，深感抱歉的他一度止不住淚水，哽咽地表示：「今天原本承諾要帶給大家開心和幸福，大家付出了寶貴的時間來看我的演唱會，我卻感覺自己破壞了大家的一天，真的很抱歉……」看到歐爸落淚，現場粉絲紛紛心痛大喊「不要哭」、「沒關係」，演唱會結束後，大批歌迷也湧入李東海的 IG 留言，集氣為他加油打氣。

昨晚，暖心的東海再度於 IG 上傳了一張手寫信，而且全程極具誠意地使用「全粵語」書寫，再度向香港 ELF（粉絲名）表達誠摯的歉意。他寫道：「原本想藉住呢個演唱會，好好報答大家一直以來俾我嘅愛，但因為我自己嘅身體狀況而表現得唔夠好，真係令我覺得非常抱歉！等大家咁擔心，仲令到大家流眼淚，真係好對唔住。」 他也承諾返回韓國後會立刻接受治療、好好調理身體，約定下次一定要以最好的狀態和大家見面。此外，東海也用英文寫下情話：「我保證會平安歸來，也保證餘生會讓大家的臉上掛著笑容。」（I promise I will return safely and I promise to put a smile on your face for the rest of your life.）

這封充滿溫度的手寫道歉信曝光後，粉絲紛紛湧入回覆：「一定要保重身體啊！」、「超級心疼，一定要早日康復啊」、「沒關係，Oppa，你已經做得非常棒了！」、「你不需要為任何事道歉，健康才是最重要的」。


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